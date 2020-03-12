В Хельсинки скачок заболевших коронавирусом. Болезнь из Австрии привез кардиохирург
Институт здравоохранения и социального обеспечения столичного региона Суоми заявил, что на их территории выявлено 14 новых случаев 2019-nCoV.
«В Хельсинки зарегистрировано 14 новых [случаев] коронавирусных инфекций. Общее количество заболевших в столичном регионе составляет 46», — сообщает 12 марта газета Ilta-Sanomat.
Одним из заболевших стал кардиохирург, который накануне приехал из Австрии. Недомогание он почувствовал уже во вторник, 10 марта. Медик контактировал с коллегами, а также с 4 пациентами. Сейчас их проверяют на 2019-nCoV. 15 финских врачей находятся на карантине.
14 заболевших — это рекорд для столичного региона Финляндии. Вчера их было 11, а за день до этого всего 3.
Кроме того, сегодня, 12 марта, новые случаи заражения выявили в Юго-Западной и Центральной Финляндии.