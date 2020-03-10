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10.03.2020 13:28
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Число зараженных коронавирусом в Финляндии за сутки выросло на треть

В соседней республике выявлено 10 новых заболевших 2019-nCoV. Коронавирус распространяется по всей территории Суоми.

«На сегодняшний день в Финляндии выявлено 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией», — рапортует 10 марта Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.

По данным ведомства, всего за сутки было обнаружено 10 случаев, причем в разных регионах страны. В частности, трое больных живут в столичном регионе, а один в приграничной с РФ Северной Карелии.

Накануне руководство финских железных дорог объявило о проверке пассажиров «Аллегро» на коронавиурс.

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Комментарии (8)

Danik
Было 3 человека. Стало 4! Новость! А простудой сколько заболели за это время? Вдруг больше!?
***_555
Надо бы за сыром сгонять.
22ilves
Корона у всех из Италии. Протекает в легкой форме. Родные и близкие на домашнем карантине. Никто их в казенный карантин не загоняет.
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