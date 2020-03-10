Число зараженных коронавирусом в Финляндии за сутки выросло на треть
В соседней республике выявлено 10 новых заболевших 2019-nCoV. Коронавирус распространяется по всей территории Суоми.
«На сегодняшний день в Финляндии выявлено 40 подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией», — рапортует 10 марта Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения.
По данным ведомства, всего за сутки было обнаружено 10 случаев, причем в разных регионах страны. В частности, трое больных живут в столичном регионе, а один в приграничной с РФ Северной Карелии.
Накануне руководство финских железных дорог объявило о проверке пассажиров «Аллегро» на коронавиурс.