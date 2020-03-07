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07.03.2020 21:59
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Пассажирам «Аллегро» стали измерять температуру

Пассажирам скоростного поезда «Аллегро» сообщением Хельсинки - Петербург стали измерять температуру. Об этом 7 марта сообщает финский железнодорожный перевозчик VR.

Как уточняет информационное агентство STT со ссылкой на руководителя пресс-службы VR Тату Туоминен, дистанционный термоконтроль ввели в начале марта в связи с распространением коронавируса.

«Из-за ситуации с коронавирусом российские власти проводят произвольные проверки температуры тела пассажиров "Аллегро". Эта мера применяется только в России», - отметила представитель компании-перевозчика.

Также в VR отметили, что «если у пассажира будет обнаружена повышенная температура, власти РФ могут направить его для дальнейшей поверки в больницу в Петербурге».

По данным Национального института здравоохранения и социального обеспечения Финляндии (THL), в стране зарегистрировано 19 случаев заражения коронавирусом, из них четыре выявлены за последние сутки. Один человек выздоровел, остальные пока под присмотром медиков. Двенадцать человек с коронавирусом - в Хельсинки, остальные - в других городах.

В Петербурге в субботу рассказали о второй заболевшей. Состояние вернувшейся из Италии молодой женщины и студента из Милана удовлетворительное.

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