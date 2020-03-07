Заболевание петербургских пациентов с коронавирусом протекает в лёгкой форме, медики ждут возвращения одного «подозреваемого»
Состояние итальянского студента Рикардо и второй пациентки, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, удовлетворительное, оба чувствуют себя хорошо. Об этом 7 марта журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.
«Температура нормальная. Выписывать его будут по истечении 14 дней с первого дня лечения и после получения повторных отрицательных результатов», — сообщил Лисовец.
Он уточнил, что пациенты поступили с симптомами, характерными для ОРВИ: насморк, заложенность носа, загрудинный кашель. «Заболевание протекает в лёгкой форме, таких симптомов, которые могли бы охарактеризовать его как тяжёлое, нет», — заверил глава комздрава.
По его словам, люди, которые близко контактировали с прилетевшей из Италии пациенткой, установлены. Это два человека: один из них уже изолирован, второй возвращается в ближайшее время в Петербург, он тоже сразу будет помещён в бокс.
«Все пассажиры, прилетающие из-за рубежа, попадают под пристальное внимание. Естественно, все они проходят дистанционную термометрию», — ответил Лисовец о мерах в аэропорту Пулково. У пациентов с симптомами ОРВИ берут мазки на коронавирус.
Напомним, ранее стало известно, что заболевание было обнаружено у женщины до 30 лет. Она вернулась из Италии 1 марта, а 4 марта обратилась за медицинской помощью.
Накануне оперативный штаб рапортовал о шести новых пациентах, из которых большинство — в Москве. Все они также побывали в Италии. Всего в России зарегистрировано 14 случаев заражения. Вечером 7 марта Минздрав РФ сообщил, что предварительный диагноз также был поставлен москвичке, вернувшейся из Цюриха. Первый человек в Петербурге, у кого диагностировали коронавирус, — студент СЗГМУ им. Мечникова из Италии.
Всего на данный момент, по данным Университета Джона Хопкинса (США), в мире зарегистрировано почти 102,5 тысячи случаев заболевания. Умер 3491 человек, около 57,5 тысячи выздоровели. Число заражённых в Европе растёт. Коронавирус, в частности, обнаружили у лидера Демократической партии Италии.