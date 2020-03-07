Заболевание петербургских пациентов с коронавирусом протекает в лёгкой форме, медики ждут возвращения одного «подозреваемого»

Состояние итальянского студента Рикардо и второй пациентки, у которых диагностирована коронавирусная инфекция, удовлетворительное, оба чувствуют себя хорошо. Об этом 7 марта журналистам рассказал председатель комитета по здравоохранению Петербурга Дмитрий Лисовец.

«Температура нормальная. Выписывать его будут по истечении 14 дней с первого дня лечения и после получения повторных отрицательных результатов», — сообщил Лисовец.

Он уточнил, что пациенты поступили с симптомами, характерными для ОРВИ: насморк, заложенность носа, загрудинный кашель. «Заболевание протекает в лёгкой форме, таких симптомов, которые могли бы охарактеризовать его как тяжёлое, нет», — заверил глава комздрава.