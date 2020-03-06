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06.03.2020 16:08
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В России за день зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по профилактике коронавируса констатирует резкий рост числа заболевших.

«В РФ за сутки зафиксировано 6 случаев коронавируса у россиян: 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве», — сообщает 6 марта РИА «Новости» со ссылкой на информацию оперативного штаба.

Все заразившиеся 2019-nCoV вернулись из Италии. Их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме.

Напомним, что вчера, 5 марта, в Петербурге был выявлен первый случай заражения у итальянского студента. После этого почти 700 человек попали под карантин.

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Комментарии (2)

Данил Тимонин
Оба источника так себе.
Snaky
И кому верить, валентинванне или риановостям? :)
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