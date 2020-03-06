В России за день зафиксировали шесть новых случаев заражения коронавирусом

Оперативный штаб по профилактике коронавируса констатирует резкий рост числа заболевших.



«В РФ за сутки зафиксировано 6 случаев коронавируса у россиян: 1 случай в Нижнем Новгороде, 5 случаев в Москве», — сообщает 6 марта РИА «Новости» со ссылкой на информацию оперативного штаба.



Все заразившиеся 2019-nCoV вернулись из Италии. Их состояние удовлетворительное. Болезнь протекает в легкой форме.



Напомним, что вчера, 5 марта, в Петербурге был выявлен первый случай заражения у итальянского студента. После этого почти 700 человек попали под карантин.

