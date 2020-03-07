Коронавирус косит европейских политиков. Президент Эстонии проверяется, а лидер итальянских демократов уже заразился
Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась присутствовать на важном мероприятии из-за потенциально возможного заражения коронавирусом.
«Сегодня [7 марта] глава государства должна была выступить на торжественном собрании в честь 30-летия Конгресса Эстонии, но так как результаты теста еще не готовы, то с целью минимизировать риск распространения коронавируса президент решила не участвовать в нем», — цитирует 7 марта заявление советника президента Таави Линнамяэ агентство ERR.
Провериться прибалтийский лидер решила после поездки на конференцию в США, где два участника заразились 2019-ncov.
В Италии коронавирус поразил лидера Демократической партии и губернатора Лацио Никола Дзингаретти. «Врачи сказали мне, что у меня 2019-nCoV», — написал он в Twitter, добавив, что будет находиться на карантине.
Ранее от коронавируса пострадали политики в Иране. Некоторые депутаты и дипломаты лишились жизни из-за болезни.