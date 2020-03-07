В Китае выздоровели до 70% заболевших коронавирусом, в Иране гибнут даже чиновники

Власти Китая, где зародился коронавирус, сообщают, что большинство смогли оправиться от 2019-nCoV и были выписаны из клиник.

«В общей сложности 55 404 пациента [заболевших коронавирусом] были выписаны из больниц к вечеру пятницы», — говорится 7 марта в заявлении государственного комитета по вопросам здравоохранения, которое цитирует агентство Xinhua.

Власти рапортуют о 70% излечившихся. Умерли от вируса, по последним данным, 3070 граждан.

В Иране, который считается одной из самых пораженных 2019-nCoV стран, 7 марта от него умерла депутат Фатима Рахбар. Накануне СМИ сообщили о гибели от болезни и дипломата Хосейна Шейхолеслама и государственного советника Мохаммада Мирмохаммади. По данным агентства Tasnim News, от коронавируса в исламской республике умерли уже 124 человека, а число заразившихся поднялось до 4747.