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07.03.2020 16:47
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«Молодая барышня до 30». Заболевшая коронавирусом петербурженка сама обратилась за медпомощью

В пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердили, что новый случай коронавируса был выявлен в Петербурге.

«Молодая барышня до 30 лет. Недавно вернулась из Италии», — рассказали 7 марта «Фонтанке» о новой заразившейся.

В ведомстве также уточнили, что заболевшая сама обратилась за медицинской помощью.

Сейчас девушка помещена в Боткинскую больницу. Она находится в «удовлетворительном состоянии».

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Комментарии (3)

alexpv
Господа, вы статистику читали?
Средний возраст умерших от короновируса 80 лет.
В таком возрасте и от простуды мрут со стандартным диагнозом- пневмония.
Судя по ситуации в экономике даже если бы этого вируса не было, его надо было придумать.
Теперь замечательная отмазка и у Путина, и у Трампа, и у других.
Почему так жить хреново? Так, батенька,короновирус...))
260619161
Как бы ситуация в России не стала как в Иране. Сегодня в Иране умер член парламента, до этого советник президента и заместитель прокурора.
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