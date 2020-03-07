«Молодая барышня до 30». Заболевшая коронавирусом петербурженка сама обратилась за медпомощью
В пресс-службе Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу подтвердили, что новый случай коронавируса был выявлен в Петербурге.
«Молодая барышня до 30 лет. Недавно вернулась из Италии», — рассказали 7 марта «Фонтанке» о новой заразившейся.
В ведомстве также уточнили, что заболевшая сама обратилась за медицинской помощью.
Сейчас девушка помещена в Боткинскую больницу. Она находится в «удовлетворительном состоянии».