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11.03.2020 17:47
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Число зараженных коронавирусом в Финляндии за день выросло вполовину

В Суоми всего за сутки зафиксировали 19 новых заболевших 2019-nCoV. Вчера их было всего 10.

«На сегодняшний день в Финляндии выявлено 59 [случаев] коронавирусной инфекции», — рапортует 11 марта Институт здравоохранения и социального обеспечения республики.

Зараженные 2019-nCoV обнаружены по всей стране, однако больше всего их в столичном регионе, где зафиксировано 11 случаев. Кроме того, коронавирус нашли и в приграничной Южной Карелии.

Напомним, что 11 марта финский МИД обратился к согражданам, планирующим поездку в Петербург, чтобы предостеречь их от «быстрого изменения ситуации» и введения «особых мер».

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Комментарии (1)

Cashmare
Велик и могуч ЕГЭ. Правильно было написать "выросло в два раза", а " выросло вполовину" - это уменьшилось в два раза
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