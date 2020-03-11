Число зараженных коронавирусом в Финляндии за день выросло вполовину

В Суоми всего за сутки зафиксировали 19 новых заболевших 2019-nCoV. Вчера их было всего 10.

«На сегодняшний день в Финляндии выявлено 59 [случаев] коронавирусной инфекции», — рапортует 11 марта Институт здравоохранения и социального обеспечения республики.

Зараженные 2019-nCoV обнаружены по всей стране, однако больше всего их в столичном регионе, где зафиксировано 11 случаев. Кроме того, коронавирус нашли и в приграничной Южной Карелии.

Напомним, что 11 марта финский МИД обратился к согражданам, планирующим поездку в Петербург, чтобы предостеречь их от «быстрого изменения ситуации» и введения «особых мер».