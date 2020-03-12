«Риск заражения по всему миру». Финский МИД призвал не путешествовать никуда из-за коронавируса
Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к соотечественникам, призвав их отложить поездки в другие страны. Сейчас везде небезопасно, поэтому информации по каждой отдельной стране, пораженной 2019-nCoV, больше не будет, заявили в ведомстве.
«Коронавирус стал глобальной пандемией, поэтому риск заражения возрос по всему миру», — цитирует 12 марта заявление МИД газета Ilta-Sanomat.
По мнению дипломатов, сейчас нет причин для заграничных поездок из-за опасности заражения. Кроме того, для путешественников будет вводиться все больше запретов и проверок. МИД призвал финнов следовать указаниям местных властей в случае эпидемии.
Внешнеполитическое ведомство заявило, что больше не будет выпускать информацию по каждой отдельной стране в связи с коронавирусом.
Напомним, что накануне финский МИД обратился к соотечественникам, планирующим поездки в Петербург. По мнению дипломатов, поводов для беспокойства пока нет, однако «ситуация может быстро измениться». В самой Финляндии продолжается рост заболевших. 12 марта в столичном регионе выявили рекордные 14 новых случаев.