«Риск заражения по всему миру». Финский МИД призвал не путешествовать никуда из-за коронавируса

Министерство иностранных дел Финляндии обратилось к соотечественникам, призвав их отложить поездки в другие страны. Сейчас везде небезопасно, поэтому информации по каждой отдельной стране, пораженной 2019-nCoV, больше не будет, заявили в ведомстве.



«Коронавирус стал глобальной пандемией, поэтому риск заражения возрос по всему миру», — цитирует 12 марта заявление МИД газета Ilta-Sanomat.

По мнению дипломатов, сейчас нет причин для заграничных поездок из-за опасности заражения. Кроме того, для путешественников будет вводиться все больше запретов и проверок. МИД призвал финнов следовать указаниям местных властей в случае эпидемии.