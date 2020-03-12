Число заболевших коронавирусом в Финляндии подскочило почти вдвое, превысив сотню. Отменены мероприятия свыше 500 человек, о поездках нужно докладывать в МИД

По данным ведомства, наибольшее распространение COVID-19 получил в столичном округе — там за последние сутки зарегистрировано 18 заболевших. Один из них, как сообщалось ранее, — кардиохирург, вернувшийся из Австрии . В Северной Остроботнии (административный центр — Оулу) коронавирус выявили у 17 человек, в Пирканмаа (Тампере) и в Канта-Хяме (Хямеэнлинна) заболели по четыре человека, ещё по два новых пациента — в Варсинайс-Суоми (Турку) и в Сатакунта (Пори), по одному — в Центральной Финляндии (Ювяскюля) и Южной Остроботнии (Сейняйоки).

Общее число подтверждённых случаев — 109. Ещё в среду, 11 марта, их было 65.

Игры национального чемпионата по хоккею до конца сезона пройдут при пустых трибунах, сообщает Ilta-Sanomat. Власти запретили мероприятия больше 500 человек до конца мая. Правительство Финляндии в 19.00 мск соберётся обсудить возможное ужесточение ограничений, связанных с эпидемией.



Напомним, ВОЗ накануне объявил пандемию коронавируса. США, среди некоторых других стран, ввели запрет на въезд в страну

Финский национальный перевозчик Finnair 12 марта отменил в связи с этим все рейсы в США на период с 19 марта до 12 апреля, а также в Дели с 15 марта по 14 апреля из-за визовых ограничений со стороны Индии.

Финский МИД призвал отменить любые путешествия. О своих зарубежных поездках финны теперь должны сообщать в МИД в обязательном порядке.