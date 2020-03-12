США прекращают авиасообщение с Европой из-за коронавируса. Запрет ввели на месяц
США на время запретят въезжать в страну гражданам Евросоюза. Ограничение введено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и будет действовать в течение 30 дней.
О запрете объявил президент Дональд Трамп, передает CNN. «Новые правила вступят в силу в пятницу, 13 марта, в полночь», — заявил он в ходе обращения к нации из Овального кабинета. Исключение сделают только для граждан Великобритании.
Трамп добавил, что пострадавшим от коронавируса компаниям окажут финансовую помощь, а граждане получат финансовые послабления.
Ранее американский актер Том Хэнкс объявил, что вместе с женой заразился коронавирусом.
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».
По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок. С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.