США прекращают авиасообщение с Европой из-за коронавируса. Запрет ввели на месяц

США на время запретят въезжать в страну гражданам Евросоюза. Ограничение введено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и будет действовать в течение 30 дней.



О запрете объявил президент Дональд Трамп, передает CNN. «Новые правила вступят в силу в пятницу, 13 марта, в полночь», — заявил он в ходе обращения к нации из Овального кабинета. Исключение сделают только для граждан Великобритании.



Трамп добавил, что пострадавшим от коронавируса компаниям окажут финансовую помощь, а граждане получат финансовые послабления.

