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12.03.2020 07:19
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США прекращают авиасообщение с Европой из-за коронавируса. Запрет ввели на месяц

США на время запретят въезжать в страну гражданам Евросоюза. Ограничение введено из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 и будет действовать в течение 30 дней.

О запрете объявил президент Дональд Трамп, передает CNN. «Новые правила вступят в силу в пятницу, 13 марта, в полночь», — заявил он в ходе обращения к нации из Овального кабинета. Исключение сделают только для граждан Великобритании.

Трамп добавил, что пострадавшим от коронавируса компаниям окажут финансовую помощь, а граждане получат финансовые послабления.

Ранее американский актер Том Хэнкс объявил, что вместе с женой заразился коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию коронавируса. Подробнее читайте в материале «Фонтанки».

По последним данным, в России заболели 28 человек, в том числе ребёнок. С 13 марта Россия ограничит авиасообщение с Италией, Испанией, Германией и Францией. Исключение составят только регулярные рейсы из столицы (и обратно) в Рим, Берлин, Мюнхен, Франкфурт-на-Майне, Мадрид, Барселону и Париж. Все они будут осуществляться через терминал F аэропорта «Шереметьево». Также с 13 марта вводится ограничение на выдачу виз для итальянцев.

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Комментарии (2)

srw1956
а как же доллары завозить?
prosto_5e4ce2877d5fb
Запретят въезд гражданам Евросоюза? Это не беда, главное, китайцам въезд не закрывать. И иранцам.
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