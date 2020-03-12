Компания, на лайнерах которой массово заражались коронавирусом, отправляет на карантин корабли
Компания Princess Cruises, входящая в состав мультинациональной корпорации Carnival Corp., заявила 12 марта о заморозке работы 18 круизных судов сроком на два месяца.
Как напоминает агентство Reuters, именно на кораблях этого оператора были зарегистрированы массовые случаи заболевания. На борту Grand Princess, который встал на карантин в Сан-Франциско 5 марта, оказались четверо россиян. До этого один из бывших пассажиров умер от коронавируса. В середине февраля во время проверки лайнера Princess Cruises https://www.fontanka.ru/2020/02/13/132/, пневмонию нового типа, в частности, обнаружили у россиянки и 44 американцев.
Путешествия прерывают и итальянские лайнеры: в ближайшее время они вернут домой пассажиров и не возобновят работу до 3 апреля 2020 года.