Коронавирус поразил еще одну «принцессу». Круизный лайнер прервал тур после смерти пассажира
Судно Grand Princess («Великая принцесса») возвращается в Калифорнию после того, как один из бывших пассажиров умер от коронавируса.
«Пассажир круизного судна умер от коронавируса менее чем через две недели после возвращения, став первым погибшим в Калифорнии <...> После того, как Grand Princess закончила свою поездку в Мексику в прошлом месяце, она отправилась в очередной круиз на Гавайи и теперь возвращается по требованию минздрава», — сообщает 5 марта CNN.
На борту судна сейчас находятся около 2500 пассажиров. У 11 клиентов и 10 членов экипажа наблюдаются симптомы заболевания.
В самом штате экстренные службы сейчас проверяют на коронавирус всех, с кем мог контактировать погибший.
Напомним, что ранее мир потрясла история лайнера Diamond Princess («Бриллиантовая принцесса»), который с февраля был на карантине у берегов Японии из-за распространения вируса. Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек. За две недели коронавирус обнаружили у более чем 600 пассажиров, среди которых были и россияне.