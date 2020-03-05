Коронавирус поразил еще одну «принцессу». Круизный лайнер прервал тур после смерти пассажира

Судно Grand Princess («Великая принцесса») возвращается в Калифорнию после того, как один из бывших пассажиров умер от коронавируса.



«Пассажир круизного судна умер от коронавируса менее чем через две недели после возвращения, став первым погибшим в Калифорнии <...> После того, как Grand Princess закончила свою поездку в Мексику в прошлом месяце, она отправилась в очередной круиз на Гавайи и теперь возвращается по требованию минздрава», — сообщает 5 марта CNN.



На борту судна сейчас находятся около 2500 пассажиров. У 11 клиентов и 10 членов экипажа наблюдаются симптомы заболевания.

