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06.03.2020 08:10
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На борту круизного лайнера Grand Princess, который стоит на карантине в Сан-Франциско, оказались четверо россиян

На борту круизного лайнера Grand Princess, который из-за коронавируса стоит на карантине у берегов Калифорнии, находятся четверо россиян. Все они являются членами экипажа, сообщили 5 марта РИА Новости в компании-операторе судна Princess Cruises.

В пресс-службе посольства России в США рассказали, что ждут подтверждения этой информации от американских властей. Лайнер встал на карантин после смерти человека от коронавируса, которую зафиксировали в Калифорнии. Власти полагают, что он мог заразиться именно на борту Grand Princess.

Изначально лайнер направлялся в мексиканский город Энсенада, но компания-оператор развернула судно и направила его в Сан-Франциско для проверки. На борту находятся 2383 пассажира и 1100 членов экипажа. Согласно сведениям на сайте Princess Cruises, для тестирования были выбраны около 100 человек.

По предварительной информации, которую приводит РБК, у 35 человек развились симптомы респираторного инфекционного заболевания. При этом ТАСС пишет, что сведений об инфицированных пока не поступало.

Ранее весь мир следил за ситуацией вокруг лайнера Diamond Princess, который с февраля был на карантине у берегов Японии из-за распространения вируса. Всего на борту находились около 3,7 тысячи человек. За две недели коронавирус обнаружили у более чем 600 пассажиров, среди которых также были и россияне.

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