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12.03.2020 16:11
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Китайские власти попросили переболевших коронавирусом срочно провериться на бесплодие

Правительство провинции Хубэй опубликовало призыв провериться на бесплодие ко всем мужчинам, переболевшим коронавирусом. Через несколько часов объявление убрали с сайта.

Как пишет 12 марта South China Morning Post, в сообщении говорилось, что мужчины, которые заболели COVID-19 и выздоровели, должны обратиться к врачу в связи с «теоретическим» риском для своего репродуктивного здоровья. Он связан с тем, что коронавирус генетически сходен с вирусом, вызвавшим Sars (тяжелый острый респираторный синдром). А значит, инфекция может привести к воспалению яичек — что, в свою очередь, может снизить количество сперматозоидов у мужчины и, возможно, привести к бесплодию.

Заразившиеся мужчины должны обратиться к врачу, «чтобы проблемы могли быть обнаружены и вылечены как можно раньше», — цитирует издание сообщение правительства.

Андролог из больницы Юэяна в Шанхае Ци Гуанчун подтвердил журналистам, что вирусные инфекции нередко вызывают проблемы с мужской репродуктивной системой.

«Доказано, что многие вирусы влияют на мужскую фертильность, в том числе те, которые вызывают гепатит В и эпидемический паротит. У трети больных паротитом развивается орхит, а в некоторых случаях яички становятся меньше, что приводит к бесплодию», — отметил он.

Правительство Хубэя отказалось объяснить изданию, почему объявление, которое было широко распространено в китайских социальных сетях, было удалено с сайта через несколько часов после публикации.

Напомним, что в Петербурге почти 130 человек госпитализированы с подозрением на коронавирус. Среди них девять детей.

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Комментарии (2)

Samal_5e4d4df31fec5
Какой-то китайский андролог ляпнул чушь и СМИ зажелтили.

Не вирусы влияют на фертильность, а лекарства от этих вирусов, причём псевдолекарства, от того же гепатита Б лекарства нет и не предвидится, прививки это не панацея. Зато каждые 2-3 года вбрасывается новое "лекарство" которое проходит тестирование на жаждущих исцеления. Фармацевты просто жулики, как и торгаши. :)
BobCat2
Предлагаю всех мужиков в карантин до полного прекращения эпидемии. Иначе рождаемость рухнет вслед за рублем. На период карантина обеспечить всех водкой, пивом и текстом новой Конституции.
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