Uber не хочет возить пассажиров с коронавирусом или подозрением на него

Сервис по вызову такси Uber может начать приостанавливать аккаунты водителей и клиентов, у которых выявлен коронавирус или которые могли контактировать с зараженными. При этом водители могут получить компенсацию за вынужденные две недели простоя, которые обычно длится карантин.



Uber уже принимал подобные меры в начале февраля 2020 года. Тогда в Мексике было временно заблокировано 240 аккаунтов клиентов, пользовавшихся услугами двух водителей, у которых был выявлен вирус. Ни у кого из клиентов симптомов не обнаружилось, и их обслуживание было восстановлено.