Uber не хочет возить пассажиров с коронавирусом или подозрением на него

Сервис по вызову такси Uber может начать приостанавливать аккаунты водителей и клиентов, у которых выявлен коронавирус или которые могли контактировать с зараженными. При этом водители могут получить компенсацию за вынужденные две недели простоя, которые обычно длится карантин.
Uber уже принимал подобные меры в начале февраля 2020 года. Тогда в Мексике было временно заблокировано 240 аккаунтов клиентов, пользовавшихся услугами двух водителей, у которых был выявлен вирус. Ни у кого из клиентов симптомов не обнаружилось, и их обслуживание было восстановлено.
Сейчас же компания круглосуточно в режиме реального времени отслеживает ситуацию и координирует свои действия с властями, пишет The Verge. Uber заявил, что оперативно реагирует на запросы медиков и блокирует учетные записи людей, у которых выявлен COVID-19. Решения о блокировке принимается на основе заключения эпидемиологов, чтобы быть уверенными, что компания предпринимает правильные шаги.
Наибольшему риску заражения подвержены водители — ведь за день им приходится общаться со многими клиентами. Уже было выявлено несколько случаев заражения водителей, поэтому Uber в отношении их предпочитает принимать превентивные меры. Так, например, в Лондоне заблокировали аккаунт одного водителя после того, как он доставил больного коронавирусом в больницу. Кроме того, первым выявленным зараженным в Нью-Йорке оказался как раз водитель Uber.