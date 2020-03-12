Коронавирус не доберётся до Марса: из-за пандемии до 2022 года отложен пуск корабля к красной планете

Запуск аппарата «ЭкзоМарс» перенесён с 2020 на 2022 год из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе». Как сообщили представители «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, из-за коронавируса специалисты не смогли провести необходимые рабочие встречи и проверить готовность проекта.



«Новый график миссии «ЭкзоМарс» предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе — сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух «окон» (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый», — в четверг, 12 марта, пишет Interfax со ссылкой на официальное сообщение.