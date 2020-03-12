Коронавирус не доберётся до Марса: из-за пандемии до 2022 года отложен пуск корабля к красной планете
Запуск аппарата «ЭкзоМарс» перенесён с 2020 на 2022 год из-за «ухудшения эпидемиологической ситуации в Европе». Как сообщили представители «Роскосмоса» и Европейского космического агентства, из-за коронавируса специалисты не смогли провести необходимые рабочие встречи и проверить готовность проекта.
«Новый график миссии «ЭкзоМарс» предусматривает запуск ровера и посадочной платформы в августе — сентябре 2022 года. Этот период выбран с учетом баллистических условий, которые позволяют осуществлять запуск с Земли к Марсу каждые два года в рамках двух «окон» (краткосрочных периодов) продолжительностью 10 дней каждый», — в четверг, 12 марта, пишет Interfax со ссылкой на официальное сообщение.
Всё необходимое оборудование в космическом аппарате готово к работе уже сейчас: на посадочной платформе функционируют 13 научных приборов, а специалисты из Франции завершили тестирование марсохода Rosalind Franklin. Планируется, что машину на другую планету доставит российская ракета-носитель. Аппарат, работающий на солнечных батареях, должен будет изучать поверхность и попытается найти признаки жизни.
Из-за коронавируса передвижения между странами затруднены: от путешественников требуют находиться на двухнедельном карантине. Авиасообщение с Европой 13 марта приостанавливают в США. С пятницы Россия ограничивает перелёты в Италию, Германию, Францию и Испанию.