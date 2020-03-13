Из-за коронавируса по домам прячут сотрудников «Яндекса». Удалённый режим опробуют за неделю

«Яндекс» предложил работникам перейти на удалённый режим работы и как можно реже появляться в офисах, чтобы не подвергать себя опасности заражения коронавирусом.

Как 13 марта пишет ТАСС со ссылкой на внутреннее распоряжение компании, руководство «Яндекса» инициировало переход на работу из дома сроком на одну неделю. Рекомендации вступят в силу с понедельника, 16 марта. Дальнейшие решения будут приниматься исходя из ситуации в мире. Тех специалистов, которым всё-таки придётся появляться в офисах компании, просят пользоваться такси или «Яндекс. Драйвом», но не общественным транспортом. Компенсацию затрат дирекция берёт на себя.