FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+2°C/Завтра: -4
74.03р83.66р
12.03.2020 22:32
0
Печать

Европа закрывается. В Берлине не посетить музеи, а во Франции учёба будет дистанционной после обращения Макрона к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 12 марта обратился к нации из-за распространении по стране коронавируса. Он заявил о закрытии с понедельника всех учебных учреждений, хотя ещё неделю назад власти утверждали, что не планируют этого делать, даже если будет объявлена эпидемия.

Кроме того, французских работодателей просят разрешить работать людям из дома, а пожилым советуют не выходить из дома без крайней надобности.

Берлин же с субботы закрывает свои крупнейшие музеи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 12 марта сообщает Фонд прусского культурного наследия Германа Парцингера.

«Сегодня вместе с руководством учреждений Фонда я принял решение присоединиться к решению властей Берлина и с субботы, 14 марта 2020 года, прекратить допуск посетителей во все здания Государственных музеев Берлина, в архив Прусского культурного наследия, в Государственный институт музыки и в Институт иберо-американской культуры», - цитирует сообщение «Интерфакс».

Напомним, ранее Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в республике.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний