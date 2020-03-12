Европа закрывается. В Берлине не посетить музеи, а во Франции учёба будет дистанционной после обращения Макрона к нации
Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 12 марта обратился к нации из-за распространении по стране коронавируса. Он заявил о закрытии с понедельника всех учебных учреждений, хотя ещё неделю назад власти утверждали, что не планируют этого делать, даже если будет объявлена эпидемия.
Кроме того, французских работодателей просят разрешить работать людям из дома, а пожилым советуют не выходить из дома без крайней надобности.
Берлин же с субботы закрывает свои крупнейшие музеи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 12 марта сообщает Фонд прусского культурного наследия Германа Парцингера.
«Сегодня вместе с руководством учреждений Фонда я принял решение присоединиться к решению властей Берлина и с субботы, 14 марта 2020 года, прекратить допуск посетителей во все здания Государственных музеев Берлина, в архив Прусского культурного наследия, в Государственный институт музыки и в Институт иберо-американской культуры», - цитирует сообщение «Интерфакс».
Напомним, ранее Латвия ввела режим чрезвычайной ситуации в республике.