Европа закрывается. В Берлине не посетить музеи, а во Франции учёба будет дистанционной после обращения Макрона к нации

Президент Франции Эммануэль Макрон вечером 12 марта обратился к нации из-за распространении по стране коронавируса. Он заявил о закрытии с понедельника всех учебных учреждений, хотя ещё неделю назад власти утверждали, что не планируют этого делать, даже если будет объявлена эпидемия.



Кроме того, французских работодателей просят разрешить работать людям из дома, а пожилым советуют не выходить из дома без крайней надобности.



Берлин же с субботы закрывает свои крупнейшие музеи из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом 12 марта сообщает Фонд прусского культурного наследия Германа Парцингера.

