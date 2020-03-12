В Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти просят всех сидеть дома

Власти Латвии ввели чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Оно продлится месяц и будет включать в себя ряд ограничительных мер. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.



Как пишет агентство Leta, режим ЧС введён до 14 апреля. Координировать работу ответственных органов будет Минздрав. Уже завтра родители детсадовцев должны будут предоставить письменное подтверждение, что ребёнок и семья не ездили в страны и регионы, где бушует инфекция, не контактировали с больными. Также латышам нужно будет доказать, что им не с кем оставить ребёнка, поэтому они отдают его на попечение воспитателям.

