В Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации. Власти просят всех сидеть дома
Власти Латвии ввели чрезвычайное положение в стране из-за коронавируса. Оно продлится месяц и будет включать в себя ряд ограничительных мер. Об этом 12 марта сообщил премьер-министр республики Кришьянис Кариньш.
Как пишет агентство Leta, режим ЧС введён до 14 апреля. Координировать работу ответственных органов будет Минздрав. Уже завтра родители детсадовцев должны будут предоставить письменное подтверждение, что ребёнок и семья не ездили в страны и регионы, где бушует инфекция, не контактировали с больными. Также латышам нужно будет доказать, что им не с кем оставить ребёнка, поэтому они отдают его на попечение воспитателям.
С 13 марта учёба во всех учреждениях переводится на дистанционный режим. Собираться нужно будет только для сдачи экзаменов. Публичные мероприятия, численность которых превышает 200 человек, под запретом.
«Всемирная организация здравоохранения констатировала, что остановить болезнь нельзя, но ее можно ограничить. Для этого нам, по крайней мере, на следующие четыре недели необходимо ограничить возможности людей собираться вместе», - сказал Кариньш. Он подчеркнул, что цель этих мер — добиться более медленного распространения болезни.
По данным Центра профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ), пока в Латвии подтверждены 16 случаев заболевания коронавирусом. В России, тем временем, уже 34 инфицированных. Где можно провериться на коронавирус в Петербурге — читайте в материале «Фонтанки».