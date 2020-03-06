Цена на нефть откатилась на уровень 2017 года. Давят провал переговоров между ОПЕК и Россией и коронавирус

Цена на нефть на лондонской бирже ICE упала до уровня июля 2017 года. Провал переговоров ОПЕК+ по снижению добычи и нарастающее число заболевших коронавирусом заставили игроков нервничать.



К вечеру 6 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 6,5% — до 46,73 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют еще больше — на 7,3% — до 42,56 доллара за баррель.



Ранее Bloomberg сообщил о том, что страны - члены ОПЕК не смогли достичь соглашения в ходе переговоров в Вене — Россия отказалась от более серьезного сокращения добычи нефти.

