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06.03.2020 18:59
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Цена на нефть откатилась на уровень 2017 года. Давят провал переговоров между ОПЕК и Россией и коронавирус

Цена на нефть на лондонской бирже ICE упала до уровня июля 2017 года. Провал переговоров ОПЕК+ по снижению добычи и нарастающее число заболевших коронавирусом заставили игроков нервничать.

К вечеру 6 марта майские фьючерсы на нефть марки Brent упали более чем на 6,5% — до 46,73 доллара за баррель. Апрельские фьючерсы на нефть WTI дешевеют еще больше — на 7,3% — до 42,56 доллара за баррель.

Ранее Bloomberg сообщил о том, что страны - члены ОПЕК не смогли достичь соглашения в ходе переговоров в Вене — Россия отказалась от более серьезного сокращения добычи нефти.

«На будущей неделе российский рынок акций продолжит оставаться в плену у «вирусных» страхов и нефтяной волатильности. Экстренная монетарная поддержка со стороны ФРС и мягкость других регуляторов затмеваются стремительным распространением COVID-19 за пределами КНР, а также ухудшающимися макроэкономическими прогнозами и статистикой. Поддержка со стороны нефтеэкспортеров в виде сокращения добычи тоже отнюдь не гарантирует стабильного формирования нефтяных цен выше $50 в обозримой перспективе», — сообщил «Фонтанке» инвестиционный стратег «БКС Премьер» Александр Бахтин.

Напомним, что на фоне обвала нефти курс евро впервые за год оказался выше 77 рублей, а доллара — выше 68 рублей.

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