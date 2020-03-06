На фоне обвала нефти курс рубля впервые за год упал ниже 77 за евро и 68 за доллар

Курс евро на торгах Московской биржи вырос до 77 рублей. Такой показатель был зафиксирован в 13:00 6 марта. Стоимость доллара в 12:50 превысила отметку в 68 рублей.



До этого доллар и евро в последний раз поднимались до такой отметки в январе 2019 года. Рубль стал резко падать еще с 4 марта. За два дня евро подорожал на 3,23 рубля, доллар — на 1,94 рубля.



Рубль дешевеет на фоне обвала нефти. Стоимость барреля Brent со вчерашнего вечера упала с 51,3 доллара до 48,33. В последний раз такой показатель был зафиксирован в июне 2017 года. Котировки российских акций также падают — к 12:00 6 марта индекс РТС показал минус 3,5% и продолжает снижаться.

