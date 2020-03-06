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06.03.2020 12:46
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Биржа падает. Котировки российских компаний резко снижаются

Торги на Московской бирже открылись серьезным падением утром 6 марта. К 12:00 индекс РТС показал минус 3,5% и продолжает снижаться.

В антилидерах — ИнтерРАО (-7,11%), «Аэрофлот» (-6,52%) и «Тиньков» (-7,09%). Сложности «Аэрофлота» связаны с опасениями инвесторов ухудшения операционных показателей из-за повсеместных карантинных мер и снижения туристической активности. Проблемы «Тинькова» происходят на фоне претензий американских властей к основателю банка Олегу Тинькову.

Среди «голубых фишек» самое сильное падение зафиксировано у обыкновенных акций «Сургутнефтегаза» (-5,01%), Сбербанка (-4,63%) и «Газпрома» (-4,69%).

В плюсе пока остаются две золотодобывающие компании: «Полиметалл» (+3,06%) и «Полюс Золото» (+2,93%).

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Комментарии (2)

dedmoroz_5e4d8827384c2
так в рекламе глобалисты месяц назад предлагали лохам РФ выйти из депозитов, и вложиться в акции на фондовом рынке, чтобы грохнуть деньги населения РФ, повод любой сойдёт, например, вирус годится или любой кризис, да хоть поражение в матче по хоккею
McGillavry
Это какое-то дежа вю. Может стоит в рамках борьбы с пандемией вируса позакрывать все биржи, а инвеституток заставить работать в изоляторах?
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