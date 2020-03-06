Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 100 тысяч

Более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано по всему миру. Об этом, в частности, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США).
Более чем из сотни заболевших 55,7 тыс. вылечились, смертью закончилась борьба с вирусом для 3,4 тыс. человек.
Второе место после Китая (80,5 тыс. случаев), который стал очагом распространения COVID-19, по количеству заразившихся занимает Южная Корея (6,6 тыс.). Следом за ней идут Иран (4,7 тыс.) и Италия (3,9 тыс., из них 148 умерли). Коронавирус охватил уже 95 стран. Так, например, 6 марта первый заболевший был выявлен в Ватикане, в резиденции папы римского.
В России зафиксировано 13 случаев инфицирования. Первые два пациента — граждане КНР, проживающие в России, еще трое заразились на лайнере Diamond Princess. Шестой жертвой коронавируса стал россиянин, который вернулся из Италии. Один случай зафиксирован в Петербурге — Covid-2019 диагностировали у студента из Италии, который приехал в СЗГМУ им. Мечникова на учебу. Отменён ПМЭФ. За последние сутки выявили шесть новых случаев — пять из них в Москве и один в Нижнем Новгороде. Все пациенты приехали из Италии.