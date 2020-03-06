Число заразившихся коронавирусом в мире перевалило за 100 тысяч

Более 100 тысяч случаев заражения коронавирусом COVID-19 зафиксировано по всему миру. Об этом, в частности, свидетельствуют данные Университета Джона Хопкинса (США).

Более чем из сотни заболевших 55,7 тыс. вылечились, смертью закончилась борьба с вирусом для 3,4 тыс. человек.

Второе место после Китая (80,5 тыс. случаев), который стал очагом распространения COVID-19, по количеству заразившихся занимает Южная Корея (6,6 тыс.). Следом за ней идут Иран (4,7 тыс.) и Италия (3,9 тыс., из них 148 умерли). Коронавирус охватил уже 95 стран. Так, например, 6 марта первый заболевший был выявлен в Ватикане, в резиденции папы римского.