«Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Из-за коронавируса отменяется петербургский Давос

Власти отказались от проведения в этом году Петербургского экономического форума. Одного из важнейших саммитов в стране и уж точно самого значимого городского события

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру»

Приговор ПМЭФу-2020 огласил в четверг первый вице-премьер РФ Андрей Белоусов. Пост главы оргкомитета форума он занял 14 февраля. Решение объяснил заботой о здоровье россиян и гостей форума. До этого было объявлено об отмене и второго главного экономического события России - сочинского форума.

Расходы на последний ПМЭФ достигали 3 млрд рублей. Непосредственно организация форума - 1,95 млрд рублей, и плюс миллиард на дополнительные нужды. Собственно, прямые расходы государства были невелики. Из федерального бюджета 40 млн рублей непосредственно на организацию. Однако в значительной мере расходы на ПМЭФ оплачивали госкомпании. Для понимания масштабов - только презентационный офис главы «Газпрома» Алексея Миллера обошелся в прошлом году в 90 млн рублей. Статус генерального партнера обошелся «Ростеху» в 36 млн рублей. СМИ находили у других госкорпораций расходы, заметно превышающие 100 млн рублей bbc.com/russian/news-48503870. Плюс к этому - стенды ведомств и регионов. Например, Петербург в прошлый раз потратил 65 млн рублей. Однако серьезные деньги платил и частный бизнес. Кто-то находил такие траты лишними и сознательно отказывался от участия в ПМЭФ, даже несмотря на статус лидера отрасли.

Экономия этих денег может оказаться единственной каплей меда в бочке самой плохой для инвестиционного Петербурга новости об отмене ПМЭФ. Большинство опрошенных поздно вечером крупных городских предпринимателей считают это серьезным ущербом для имиджа города, который уже привык на три летних дня в году становиться экономическим центром страны. Однако соглашаются с тем, что игнорировать сегодняшние меры безопасности, принимаемые во всем мире, было бы неправильно. Самую настоящую эмоцию выдала Ксения Собчак. В своем телеграм-канале она написала: «Из-за коронавируса отменили ПМЭФ. Кажется, мы все немного в фильме про апокалипсис». Всем остальным сопричастным пришлось подбирать слова. «Инвестиции для нашего города принципиально важны. Задачи, которые стоят перед нашей страной и городом по экономическому развитию, без них не выполнить. А каждый год на ПМЭФ подписывались контракты на десятки и сотни миллиардов, - полагает генеральный директор Объединения строителей Петербурга Алексей Белоусов. - Такие мероприятия крайне важны, ведь многим важно взглянуть в глаза партнеру, чтобы понять, насколько он готов к сотрудничеству. Для меня это важно. Вряд ли кто-то будет подписывать серьезные документы на основе переписки или даже разговоров в скайпе. Жаль, что форум в этом году не состоится, но надо думать о возможном развитии пандемии. Многие по всему миру сейчас принимают решение об отмене крупных и действительно важных мероприятий, и мы не стали исключением. Конечно, никакими мерами предосторожности не справиться с угрозой вируса - слишком много людей со всего мира съезжается на ПМЭФ».

«Учитывая то, что во всем мире принимаются жесткие меры против распространения коронавируса, думаю, что решение об отмене форума будет встречено с пониманием - это вполне адекватно тому уровню опасности, который сейчас есть. В условиях, когда повсюду ограничивают встречи большого количества людей, многие не поняли бы нас, если бы мы поступили иначе, - уверен директор Института нового индустриального развития Сергей Бодрунов. - Если говорить об экономической компоненте - разумеется, это потери для компаний, которые могли бы заключить множество контрактов. Это потери в области потенциальных решений, которые можно было бы реализовать в процессе переговоров и по их итогам. Возможности сокращаются, но мы понимаем, что коронавирус - это общемировая проблема. Да и вообще убытки и потери многих экономических субъектов на мировом уровне не сравнимы с тем, что от отмены форума понесем мы. Но совсем потерять ПМЭФ мы не должны ни в коем случае». В комитете по инвестициям не стали комментировать известия, сославшись на то, что пока не видели официальных документов об отмене форума. Кстати, о том, что отмену форума пока не подтверждают даже организаторы, говорят и представители крупнейшего городского бизнеса. Впрочем, не исключено, что в инвестиционном блоке вздохнули с облегчением. Ранее его сотрудники сетовали на то, что ПМЭФ практически полностью совпал по датам с перенесенным из-за того же вируса MIPIM и перед чиновниками встал выбор: какие проекты на какой площадке презентовать. Учитывая не слишком богатый набор премьер, дилемма могла оказаться не из легких.

Зато экономический вице-губернатор Евгений Елин не стал сдерживать эмоций. «Фактически ПМЭФ для нас это как премьера спектакля, и эта премьера отменяется. На это работает весь город, мы все этим горим. Мы потратили большие деньги на подготовку. С другой стороны, нас волнует здоровье жителей. И мы понимаем, что ПМЭФ подвергает их риску. Мы с пониманием отнеслись к решению, хотя оно для нас тяжелое», - прокомментировал Елин «Фонтанке» решение об отмене форума. «Думаю, что каким-то образом отмена ПМЭФ затронет стратегическую политику и экономические позиции Петербурга, но на ближайшей паре лет это не отразится никак. Там принимают решения на годичную перспективу - после спада нас ждет новый радостный подъем, - полагает глава строительной компании «Дальпитерстрой» Аркадий Скоров. - Но вообще-то, думаю, можно было не шутить так с мировой экономикой. Может, мы чего-то не знаем, и коронавирус имеет более тяжелые последствия, но мне кажется, что медики немного перебарщивают». Постоянный участник участник экономического форума руководитель петербургского фармацевтического холдинга «Герофарм» Петр Родионов называет отмену ПМЭФ серьезной потерей для петербургского бизнеса. «ПМЭФ - это форум номер один в России. Мы участвовали каждый каждый год на протяжении пяти лет - подписывали контракты, вели переговоры. Это возможность привлечь внимание к достижением и провести международные обсуждения», - говорит он. Тот факт, что Сочинский инвестфорум был отменен в разгар эпидемии, изумления не вызвал. «Но в случае с ПМЭФ, до которого осталось еще три месяца, оставалась надежда, что эпидемия перейдет в управляемое русло», - комментирует Родионов. Компании-участники понесут потери, поскольку многие из них оплатили гостиницы своим партнерам. «Но больше всего пострадает гостиничный бизнес, рестораны, организаторы светских мероприятий. Весь город работает на ПМЭФ. Учитывая, что это высокий сезон, потери могут быть беспрецедентными», - считает он.

Ректор университета ИТМО Владимир Васильев рассказал, что его ВУЗ планировал принять участие в форуме со своим проектом, хотя, каким именно, рассказывать не стал. «Мы рассчитывали на экономический форум. Наверняка экономика справится, но поскольку ПМЭФ - площадка и формат, где встречаются очень крупные игроки, не только на российском, но и на мировом уровне, где подписываются соглашения или, во всяком случае, договариваются об инвестициях, по моему мнению, будет некоторая задержка по реализации проектов. И какое-то время потеряется. Не хочу сказать, что на целый год - это не так. Но сейчас каждый месяц важен. Где-то наверное, в районе полугода». Он добавил, что сейчас городу будет необходимо искать альтернативные площадки для представления своих интересов. Депутат Госдумы от Ленобласти Сергей Яхнюк не исключил, что участники форума переведут переговоры в онлайн-формат. «Может, это будет сложнее: при прямом общении - это одно, при онлай- общении — другое. Все готовится заранее, не спонтанно возникает. Контракты готовятся заранее, может, в течение года они будут реализованы, а может, их будет меньше», - предположил он.