За два дня число подтверждённых случаев заражения коронавирусом в Финляндии выросло вдвое, один из них — у границы с Россией

Как сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL), за последние сутки анализ на COVID-19 оказался положительным ещё у трёх человек, причём один заболевший — в медицинском округе Южной Карелии, которая граничит с Россией. По данным медицинского округа региона Eksote, коронавирус этот человек привёз из Северной Италии (напомним, у аэропорта Лаппеенранты прямое сообщение с Миланом, однако пассажирам уже сообщили об отмене рейсов ). Сейчас он на домашнем карантине, как и трое людей, которые близко контактировали с ним.

К 6 марта в Финляндии коронавирус подтверждён у 15 человек, самый первый больной уже вылечен .

Больше всего пациентов с коронавирусом на данный момент — в Хельсинки и Уусимаа (10 человек, среди них — школьник), один — в Пирканмаа (Тампере), один — в Канта-Хяме (Хямеэнлинна), один — в Северной Остроботнии (Оулу). Новый выявленный больной в столице — мужчина трудоспособного возраста, и его COVID19 — из Италии. Он чувствует себя хорошо, медики отправили его на домашний карантин, отмечают в Университетской больнице Хельсинки (HUS).

Напомним, что накануне, 5 марта, власти Финляндии сообщили о пяти новых случаях заражения. Всего же к 6 марта по всей стране были взяты анализы у 420 человек. Из 15 случаев 10 связаны с путешествиями, пять человек заболели после общения с носителями уже внутри страны. «Все подтверждённые в Финляндии случаи — лёгкие», — заверили в THL.

Ранее сообщалось, что в Хельсинки сдать пробу на коронавирус можно, не выходя из машины. Власти финской столицы, между тем, рассматривают возможность использования отелей под карантин.

В мире число случаев заражения COVID-19, по данным Университета Джона Хопкинса, приближается к сотне тысяч, 3383 человека умерли, 55 444 вылечились. В Петербурге пока один пациент с подтверждённым диагнозом, это студент-итальянец, чьё общежитие СЗГМУ им. Мечникова сейчас на карантине. Петербургский международный экономический форум отменён.