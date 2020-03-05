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05.03.2020 16:34
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Более 700 человек попали в карантин по коронавирусу в общежитии СЗГМУ им. Мечникова в Петербурге

Более семи сотен человек, или 20% учащихся СЗГМУ им. Мечникова, оказались в карантине в общежитии на проспекте Просвещения после того, как оттуда увезли в Боткина больного коронавирусом студента из Италии.

Как заявил 5 марта журналистам проректор по науке и инновационной деятельности вуза Алексей Силин, Рикардо прибыл к ним 29 февраля по программе стажировки из Милана. Встретили его четыре студента. Вскоре он почувствовал себя плохо и был госпитализирован в Боткина. С ним отправились в больницу и встречающие, хотя они чувствуют себя нормально. В связи с карантином СЗГМУ перешел на дистанционные программы обучения. Студентов в общежитии снабжают водой и едой. Как выглядит карантин снаружи, смотрите в нашем фоторепортаже.

© Фонтанка.Ру

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