В Хельсинки задумались над использованием отелей под карантин

Администрация Хельсинки рассматривает возможность размещения в гостиницах лиц, подвергшихся воздействию нового коронавируса. Об этом сообщает 5 марта Yle.

До сих пор органы здравоохранения призывали людей, которые могли подвергнуться заражению, самостоятельно изолировать себя дома. Однако сейчас город обдумывает дополнительные меры для защиты людей, живущих с инфицированными пациентами, чтобы предотвратить распространение заболевания.

По словам руководителя медицинских центров Хельсинки Тимо Луккаринена, при необходимости медики, главным образом, рекомендуют домашний карантин. Если человек живёт один, власти также готовы организовать его размещение.