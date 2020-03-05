В Финляндии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

В соседней Финляндии подтвердились подозрения на коронавирус ещё у пяти человек. Об этом 5 марта сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Три случая выявлены в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, Пирканмаа (административный центр — Тампере) и Канта-Хяме (Хямеенлинна).

В столице инфицирована женщина и двое мужчин — все трудоспособного возраста. Одна заразилась от человека, у которого коронавирус выявили ранее, остальные привезли его из Северной Италии. По данным Университетской больницы Хельсинки, все трое находятся в хорошем состоянии и вернулись на домашнее лечение после отбора проб. Им рекомендовано оставаться в изоляции.