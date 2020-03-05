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05.03.2020 12:31
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В Финляндии выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом

В соседней Финляндии подтвердились подозрения на коронавирус ещё у пяти человек. Об этом 5 марта сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Три случая выявлены в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа, Пирканмаа (административный центр — Тампере) и Канта-Хяме (Хямеенлинна).

В столице инфицирована женщина и двое мужчин — все трудоспособного возраста. Одна заразилась от человека, у которого коронавирус выявили ранее, остальные привезли его из Северной Италии. По данным Университетской больницы Хельсинки, все трое находятся в хорошем состоянии и вернулись на домашнее лечение после отбора проб. Им рекомендовано оставаться в изоляции.

В Канта-Хяме заболел ребёнок, чья семья вернулась из путешествия по северу Италии. Они вернулись домой во вторник, 3 марта, и на следующий день сдали анализы.

Пациентке в Пирканмаа 44 года, она также находится дома в хорошем состоянии, с ней близко контактировали трое.

Первый случай заражения в Финляндии был зарегистрирован 29 января, это была туристка из Китая. Её уже вылечили. Позже, в феврале — марте, после распространения коронавируса в Италии, COVID-19 выявили ещё у шести человек. Таким образом, общее число зафиксированных в Суоми случаев заражения — 12. По данным THL, к 4 марта пробы были взяты более чем у четырёх человек. В Хельсинки, как передаёт Yle, появились новые точки для взятия анализов. При появлении симптомов человек звонит на специальную горячую линию и договаривается о визите. Мазок можно сдать, не выходя из машины, — его берут в трёх больницах на подъезде для скорой помощи.

Первый случай заражения подтвердился 5 марта и в Петербурге.

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