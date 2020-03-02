В Финляндии уже шесть случаев заражения коронавирусом, среди заболевших есть школьник. Туристов встречают с антисептиками

Один из подхвативших COVID-19 — ребёнок. Как выяснили специалисты, заболевший школьник контактировал с учениками четырех классов своей школы, учителями, игроками и тренерами футбольной команды HJK Töölö, где играет мальчик. При этом медики считают, что риск передачи вируса небольшой, поскольку симптомы у школьника лёгкие. Теперь те, кто общался с мальчиком, будут учиться дистанционно, передаёт Yle .

Общее число случаев заболевания коронавирусом в Финляндии — шесть. Лабораторные анализы взяты и исследованы у 130 человек. Об этом 2 марта сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

Ранее в воскресенье COVID-19 нашли у вернувшейся из Милана женщины, 15 человек из её окружения помещены в карантин.

В среду, 26 февраля, коронавирус подтвердился у женщины, также прибывшей из Ломбардии. Позже заболевание обнаружили у двух человек из её ближайшего окружения — мальчика и пенсионера.

Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 29 января в Финляндии у туристки из Китая. Её вылечили.

В Финляндии в десятки раз увеличился спрос на антисептики. Как убедилась «Фонтанка» на минувших выходных, в публичных местах повсеместно расставлены санитайзеры для рук — в кафе в приграничном гипермаркете, куда ездят за покупками россияне, большие бутылки с антисептиком соседствуют с солью и перцем на каждом столике, и даже в отдалённом отеле в лесной глуши обеззаразить руки предлагают не только в ресторане, но и на ресепшен.