В Финляндии уже шесть случаев заражения коронавирусом, среди заболевших есть школьник. Туристов встречают с антисептиками
Общее число случаев заболевания коронавирусом в Финляндии — шесть. Лабораторные анализы взяты и исследованы у 130 человек. Об этом 2 марта сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).
Один из подхвативших COVID-19 — ребёнок. Как выяснили специалисты, заболевший школьник контактировал с учениками четырех классов своей школы, учителями, игроками и тренерами футбольной команды HJK Töölö, где играет мальчик. При этом медики считают, что риск передачи вируса небольшой, поскольку симптомы у школьника лёгкие. Теперь те, кто общался с мальчиком, будут учиться дистанционно, передаёт Yle.
Ранее в воскресенье COVID-19 нашли у вернувшейся из Милана женщины, 15 человек из её окружения помещены в карантин.
В среду, 26 февраля, коронавирус подтвердился у женщины, также прибывшей из Ломбардии. Позже заболевание обнаружили у двух человек из её ближайшего окружения — мальчика и пенсионера.
Первый случай заражения коронавирусом был зафиксирован 29 января в Финляндии у туристки из Китая. Её вылечили.
В Финляндии в десятки раз увеличился спрос на антисептики. Как убедилась «Фонтанка» на минувших выходных, в публичных местах повсеместно расставлены санитайзеры для рук — в кафе в приграничном гипермаркете, куда ездят за покупками россияне, большие бутылки с антисептиком соседствуют с солью и перцем на каждом столике, и даже в отдалённом отеле в лесной глуши обеззаразить руки предлагают не только в ресторане, но и на ресепшен.
В аэропорту Лаппеенранта тоже запаслись дезинфицирующими средствами. Эйя Йоро, директор аэропорта, куда прибывают рейсы из Милана, ранее рассказала, что туристов информируют о мерах безопасности, а при первых симптомах пассажирам советуют звонить по финскому номеру экстренной помощи 116 117. На российской границе уже провели учения по госпитализации больного коронавирусом. Однако на самих пунктах пропуска усиленных мер профилактики не наблюдается.
Между тем в Таллине начнут измерять температуру у всех пассажиров, следующих через порты города. В Хельсинки решения об этом не принято. По мнению специалистов, вводить данную процедуру не стоит.
Распространение коронавируса началось в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее случаи заболевания были выявлены в десятках других стран. По данным Всемирной организации здравоохранения, число зараженных превысило 89 тыс. человек, за пределами Китая — более 7 тыс. инфицированных. Крупные вспышки нового коронавируса произошли в Южной Корее (заразились 4212 человек), Италии (1694) и Иране (978). Всего от осложнений, вызванных этим вирусом, скончались 3044 человека, в том числе 2912 в материковом Китае. В Италии число жертв коронавируса выросло до 34 человек.