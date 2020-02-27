Коронавирус у дверей. Но на границе проверяют паспорт, а не температуру

В Эстонии 27 февраля подтвердили первый случай заражения коронавирусом. Как позже оказалось, автобус, на котором заболевший иранец приехал из Риги в Таллин, отправился в Петербург непродизенфицированным. В Финляндии поезд Хельсинки — Ювяскюля после подозрительного пассажира чистили накануне. Пару с симптомами заболевания дыхательных путей 27 февраля проверяют на коронавирус в финском Куопио (более 200 км от российской границы). Накануне в Хельсинки COVID-19 подтвердился у вернувшийся из Милана женщины. Это второй случай заражения китайским вирусом в Финляндии, первую пациентку уже выписали.

Фото: автор фото Родион Платонов/Коммерсантъ

«Мы готовы к тому, что большинство финнов заболеют [коронавирусом]», — заявила 27 февраля министр здравоохранения и социальной сферы Финляндии Айно-Кайса Пеконен, подчеркнув, что её страна лучше подготовлена к борьбе с эпидемией, чем в среднем другие члены Евросоюза. Премьер-министр Санна Марин заверила, что в бюджете страны уже зарезервировали 8,9 млн евро на непредвиденные расходы в случае эпидемии.

В финском Национальном институте здравоохранения и социального обеспечения (THL) рассказали, что к 24 февраля в стране на коронавирус проверили около 30 пациентов.

Из итальянского региона Ломбардия, где зафиксирована мощная вспышка заболевания, пассажиров привозит в популярный у петербуржцев аэропорт Лаппеенранты лоукостер Ryanair. Как ранее рассказывала «Фонтанка», работники терминала встречают рейсы из Бергамо в перчатках, однако в аэропортах Суоми температуру пассажирам не замеряют. Последний рейс прибыл в Лаппеенранту вечером 26 февраля. По данным издания Ilta-Sanomat, среди прилетевших были и россияне.



«В Финляндии возможны случаи, связанные с международной мобильностью и туризмом. Быстрое выявление вспышек с помощью эффективных мер контроля важно для снижения риска дальнейших заражений», — рапортует 27 февраля THL. При этом «легких» больных планируют держать на карантине в домашних условиях. Главный врач THL Танели Пуумалайнен говорит, что эффективность респираторов, особенно при ходьбе по улице, довольно низкая, однако носители инфекции могут использовать его, чтобы не заразить других.

Учитывая тот факт, что российско-финляндскую сухопутную границу в месяц пересекают почти 700 тысяч человек (в январе 2020-го — 687 тысяч в четырёх основных пунктах пропуска), а самолёты из Италии приземляются в приграничной Лаппеенранте, на российской границе тоже готовятся к встрече коронавируса, но глобальных проверок пока нет.

В Управлении Роспотребнадзора по Ленинградской области вопрос «Фонтанки» о мерах на рубежах назвали несрочным и попросили отправить официальный запрос. Однако руководитель Управления Ольга Историк успела отметить, что «меры санитарно-карантинного контроля как проводились, так и проводятся». В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления «Фонтанку» заверили, что выполняют все рекомендации Роспотребнадзора, а сотрудники в пунктах пропуска работают в масках и перчатках, однако температурного контроля на границе нет.



С пункта пропуска «Светогорск» машина «скорой помощи» накануне вывезла «коронавирусного больного» — межведомственные учения провели для отработки порядка действий в случае выявления реального пациента с характерными симптомами.

В одном из пограничных ведомств «Фонтанке» сообщили, что сотрудники Роспотребнадзора выходят на проверку с тепловизорами, однако опрошенные перевозчики, например, изменений в работе погранпунктов не обнаружили. По их словам, сотрудники таможни и пограничного управления никаких видимых дополнительных мер не предпринимают, масок или перчаток у них не замечали. По свидетельствам одного из водителей автобуса, пограничник в Ивангороде на въезде в Россию лишь поинтересовался, есть ли среди пассажиров китайцы. «Таможня вообще в полной прострации, у меня спрашивают, где им взять маски», — поделился с «Фонтанкой» собеседник из госструктуры, отвечающей за пункты пропуска.

В пресс-службе РЖД «Фонтанке» заявили, что «Аллегро», как и другие поезда, обрабатывают антисептиками. Ещё 3 февраля перевозчик рассказал о противоэпидемиологических мероприятиях: регулярная дезинфекция, установки по обеззараживанию воздуха, аудиоинформирование пассажиров и памятки о мерах профилактики коронавирусной инфекции. Все работники, контактирующие с пассажирами, обеспечены средствами индивидуальной защиты (маски, перчатки) и кожными антисептиками.

