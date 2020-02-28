В Финляндии раскупают антисептики и маски, спрос увеличился в десятки раз
Во многих аптеках Финляндии на фоне новостей о коронавирусе закончились медицинские маски; дезинфицирующие средства тоже быстро исчезают с полок магазинов, однако их дефицита не предвидится, сообщает 28 февраля Yle.
По данным поставщика лекарственных и медицинских средств Medifon, спрос на антисептики увеличился в десятки раз, как и во время эпидемии свиного гриппа. В компании Oriola заверили, что дезинфицирующая и лекарственная продукция в Финляндии не закончится, санитайзеры производят внутри страны.
Продезинфицировать руки можно в некоторых общественных учреждениях и торговых точках.
Продуктового ажиотажа в Суоми нет, и на случай домашнего карантина никто едой не закупается, отмечает издание.
Напомним, второй случай заражения коронавирусом был выявлен в Финляндии 26 февраля, CоVID-2019 обнаружили у женщины, прилетевшей из Милана. На границе России и Финляндии в тот же день проводили учения по госпитализации заболевшего человека.