В Финляндии раскупают антисептики и маски, спрос увеличился в десятки раз

Во многих аптеках Финляндии на фоне новостей о коронавирусе закончились медицинские маски; дезинфицирующие средства тоже быстро исчезают с полок магазинов, однако их дефицита не предвидится, сообщает 28 февраля Yle.

По данным поставщика лекарственных и медицинских средств Medifon, спрос на антисептики увеличился в десятки раз, как и во время эпидемии свиного гриппа. В компании Oriola заверили, что дезинфицирующая и лекарственная продукция в Финляндии не закончится, санитайзеры производят внутри страны.