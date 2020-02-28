В Гонконге коронавирус выявили у домашней собаки
В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.
В министерстве отмечают, что собака принадлежит одному из пациентов, зараженному коронавирусом CоVID-2019. Он пребывал на домашнем карантине в собственной квартире в Тайхане.
У собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом пневмонии, но из-за болезни владельца ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного его поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга.
Также сообщается, что это первый подобный случай заражения в Гонконге, и говорят, что ранее не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.