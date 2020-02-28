FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-3°C/Завтра: -1
65.61р71.65р
28.02.2020 14:21
0
Печать

В Гонконге коронавирус выявили у домашней собаки

В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.

В министерстве отмечают, что собака принадлежит одному из пациентов, зараженному коронавирусом CоVID-2019. Он пребывал на домашнем карантине в собственной квартире в Тайхане.

У собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом пневмонии, но из-за болезни владельца ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного его поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга.

Также сообщается, что это первый подобный случай заражения в Гонконге, и говорят, что ранее не имели данных о возможности распространения коронавируса между животными и людьми.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий
Читайте также
Яндекс.Рекомендации

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний