В Гонконге коронавирус выявили у домашней собаки

В Гонконге впервые диагностировали коронавирус у домашней собаки. Об этом сообщает пресс-служба правительства Гонконга, ссылаясь на заявление пресс-секретаря Министерства сельского хозяйства, рыболовства и охраны природы.



В министерстве отмечают, что собака принадлежит одному из пациентов, зараженному коронавирусом CоVID-2019. Он пребывал на домашнем карантине в собственной квартире в Тайхане.



У собаки не было никаких симптомов заболевания коронавирусом пневмонии, но из-за болезни владельца ей сделали анализы. После получения слабого положительного результата в слюне животного его поместили на карантин в специальном помещении для содержания животных в порту Гонконга.

