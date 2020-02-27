На границе с Финляндией отработали госпитализацию коронавирусного больного

Управление Роспотребнадзора по Ленобласти и службы госконтроля отработали в пункте пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией действия в случае «выявления больного с вирусной инфекцией, не исключающей коронавирус». Об этом сообщает 27 февраля Выборгская таможня.



«В соответствии с планом учений, физическое лицо, потенциально заражённое коронавирусной инфекцией, выявили в пункте пропуска инспекторы Роспотребнадзора и сопроводили на санитарную стоянку. Там сотрудники пограничной службы и таможни осуществили паспортный и таможенный контроль. Далее, принимая необходимые меры предосторожности, заболевшего госпитализировали. После всех процедур защитные костюмы уничтожили, помещения дезинфицировали», — рассказали в ведомстве.