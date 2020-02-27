На границе с Финляндией отработали госпитализацию коронавирусного больного
Управление Роспотребнадзора по Ленобласти и службы госконтроля отработали в пункте пропуска «Светогорск» на границе с Финляндией действия в случае «выявления больного с вирусной инфекцией, не исключающей коронавирус». Об этом сообщает 27 февраля Выборгская таможня.
«В соответствии с планом учений, физическое лицо, потенциально заражённое коронавирусной инфекцией, выявили в пункте пропуска инспекторы Роспотребнадзора и сопроводили на санитарную стоянку. Там сотрудники пограничной службы и таможни осуществили паспортный и таможенный контроль. Далее, принимая необходимые меры предосторожности, заболевшего госпитализировали. После всех процедур защитные костюмы уничтожили, помещения дезинфицировали», — рассказали в ведомстве.
Межведомственные учения прошли 26 февраля, в них участвовали сотрудники Роспотребнадзора, таможенники, пограничники, отделение скорой медицинской помощи ГБУЗ ЛО «Выборгская межрайонная больница», представители филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области».
Напомним, в соседних Финляндии и Эстонии уже выявили случаи заболевания коронавирусом COVID-19.
Напомним, что, по последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600. По состоянию на утро 27 февраля распространение коронавирусной инфекции COVID-19 затронуло 48 стран мира. В Европе очагом распространения стала Италия, где заболели около 400 человек, умерли 12. Всего заражённых в мире — более 82 000 человек, более 2800 скончались, выздоровели 32 800.