Коронавирус подкосил российскую индустрию туризма. Потери исчисляются миллиардами рублей

Ассоциация туроператоров России сообщила, что распространение 2019-nCoV негативно влияет на индустрию путешествий.



«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — цитирует 28 февраля заявление главы АТОР Майи Ломидзе ТАСС.



По ее словам, в сумму потерь еще не включены убытки от закрытия итальянского направления. Накануне АТОР рапортовала о том, что российские туроператоры отменяют туры в Италию.

