Коронавирус подкосил российскую индустрию туризма. Потери исчисляются миллиардами рублей
Ассоциация туроператоров России сообщила, что распространение 2019-nCoV негативно влияет на индустрию путешествий.
«Есть примерно подсчитанный ущерб в сфере выездного туризма по итогам того, что происходит с коронавирусом, по результатам закрытия целого ряда направлений. Это 27 миллиардов рублей в совокупности по всей стране, включая те выплаты, которые производились туристам, вынужденно отказавшимся от уже оплаченных туров», — цитирует 28 февраля заявление главы АТОР Майи Ломидзе ТАСС.
По ее словам, в сумму потерь еще не включены убытки от закрытия итальянского направления. Накануне АТОР рапортовала о том, что российские туроператоры отменяют туры в Италию.
Ранее глава Всемирного совета по туризму и путешествиям огласил цифру в 22 миллиарда долларов убытков от распространения по миру 2019-nCoV.
Напомним, что из-за коронавируса Россия ограничила авиасообщение с Китаем, Южной Кореей и Ираном. Ростуризм рекомендовал не посещать государства, охваченные 2019-nCoV.
Вспышка нового коронавируса была выявлена в китайском городе Ухань в декабре 2019 года. За два месяца только в КНР умерли более 2,7 тыс. человек, число зараженных превышает 78 тыс. Также случаи заболевания были зарегистрированы в 44 странах