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26.02.2020 19:59
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Коронавирус добрался до Хельсинки. Гражданка Финляндии привезла его из Милана

Гражданка Финляндии привезла коронавирус из Милана. Об этом 26 февраля сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).

«У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки», — цитирует сообщение института РИА Новости.

По данным местных СМИ, заболела женщина трудоспособного возраста. Она сама обратилась в больницу и чувствует себя хорошо. Первый случай коронавируса в Финляндии произошел 29 января, когда медицинская помощь понадобилась туристке из Китая. Женщину уже выписали из больницы.

Италия считается самой пострадавшей от коронавируса страной Европы, где число смертей превысило 10. Коронавирус продолжает распространяться по ЕС. 26 февраля первые случаи заражения выявили в Греции. Накануне вирус пришел в Испанию, Австрию и Хорватию.

Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч. По данным ВОЗ, в 33 странах зафиксированы более 80 тысяч случаев заражения COVID-19.

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