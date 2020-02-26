Коронавирус добрался до Хельсинки. Гражданка Финляндии привезла его из Милана

Гражданка Финляндии привезла коронавирус из Милана. Об этом 26 февраля сообщил финский Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL).



«У одного человека в медицинском округе Хельсинки и Уусимаа (столичный регион) была обнаружена коронавирусная инфекция, подтвержденная лабораторными исследованиями. Заражение произошло в Милане на севере Италии. Пациент находится на лечении в университетской больнице Хельсинки», — цитирует сообщение института РИА Новости.



По данным местных СМИ, заболела женщина трудоспособного возраста. Она сама обратилась в больницу и чувствует себя хорошо. Первый случай коронавируса в Финляндии произошел 29 января, когда медицинская помощь понадобилась туристке из Китая. Женщину уже выписали из больницы.

