Коронавирус в Италии. Бесстрашных петербургских туристов везут в Милан-Бергамо, но делать там нечего

Вспышка коронавируса в Италии застала врасплох туристов. Пока популярный у петербуржцев аэропорт Лаппеенранта, принимающий рейсы из Бергамо, запасается антисептиками, россияне находят в ситуации свои плюсы – народу меньше, мест для парковки больше.

опустевшая площадь Дуомо Фото: автор фото Елена Зимина

Лоукост

Ирландский лоукостер Ryanair летает из Лаппеенранты в Бергамо дважды в неделю, половину пассажиров составляют россияне. Аэропорт Бергамо находится в 45 километрах от Милана в провинции Ломбардия, которая стала одним из очагов распространения коронавируса. Последний рейс из Италии прилетел в приграничный финский город в субботу, 22 февраля, следующий запланирован на среду, 26 февраля.

25 февраля на сайте Ryanair появилось объявление, что перевозчик не успевает обрабатывать многочисленные вопросы клиентов по поводу поездок в Италию и из неё. Рейсы выполняются в обычном режиме, и отменять полёты компания не намерена, если только того не потребуют органы здравоохранения. В случае отмены пассажиров обещают проинформировать по СМС и электронной почте. Билетов на ближайшие рейсы в Бергамо из Лаппеенранты на сайте Ryaniar не купить, скорее всего они просто раскуплены. На другие даты продажа по-прежнему открыта.



Фото: скриншот с сайта Ryanair

Как рассказала «Фонтанке» директор аэропорта Лаппеенранта Эйя Йоро, после распространения новостей о вспышке заболевания в Италии выросло и число звонков от обеспокоенных пассажиров.

«Мы ведём переговоры с Институтом здравоохранения THL, который следит за ситуацией и обновляет свои инструкции. Мы следуем всем рекомендациям», - заверила Йоро. По её словам, температуру прилетающим из Италии пассажирам не измеряют, как и в других аэропортах Финляндии, но в терминале разместили информацию для пассажиров о том, куда нужно звонить в случае плохого самочувствия и что нужно делать для профилактики заболевания. Усилена гигиена рук – в терминале появились антисептики, персонал работает в перчатках.

Перевозчик Finnair также продолжает нормально летать в Милан из Хельсинки-Вантаа несколько раз в день. В пресс-службе также отмечают, что следят ситуацией и инструкциями властей.

Между Петербургом и Миланом прямые рейсы осуществляет «Аэрофлот». Об отмене рейсов компания не сообщает. Впрочем, и в Китай перевозчик приостановил некоторые полёты до конца марта не из-за санитарных соображений, а из-за низкого спроса.



В самой Италии уже есть возможность сдать билет на поезд внутри страны – Trenitalia пообещала вернуть деньги в случае отмены поездки из-за коронавируса.

Что происходит в Бергамо и Милане

По последним официальным данным, как пишет La Rebubblica, по всей Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Смертельных исходов семь, однако все жертвы – пожилые люди с другими серьёзными заболеваниями (среди них – онкология и пневмония). Большинство пациентов находятся в регионах Ломбардия и Венето, их административные центры – Милан и Венеция.

Первым заболевшим коронавирусной инфекцией стал 38-летний мужчина по имени Маттиа из города Кодоньо, он контактировал с вернувшимся из Китая коллегой, у которого, однако, болезнь не выявили. Маттиа положили в инфекционное отделение одной из больниц Милана, а «нулевого» пациента ищут до сих пор. К 25 февраля COVID-2019 распространился по меньшей мере в шести регионах.

В 11 муниципалитетах объявлен карантин, закрыты школы, музеи, библиотеки, галереи, театры, включая «Ла Скала» в Милане и «Ла Фениче» в Венеции. Власти отменили последние дни Венецианского карнавала, а премьер-министр Джузеппе Конте не исключил вероятность приостановки серии А домашнего чемпионата по футболу. В «красных» регионах матчи пройдут без зрителей. Показ коллекции Джорджио Армани в рамках Недели моды пришлось показывать публике виртуально.



Наши в Италии



Фото: фото из личного архива Алёны Рыбаковой

Петербурженка Алёна Рыбакова, которая третий год живёт и работает в Бергамо, рассказала «Фонтанке», что никакой паники в городе нет, но на улицах стало тихо и больше мест для парковки.

- Горожане ходят по улице в масках?

- Честно вам скажу. Видела одного единственного человека в маске. Это был очень слабый здоровьем человек. Он действительно сильно переживает это всё. Но больше я не видела в масках никого. Картинка города не изменилась по большому счёту. Единственное, что стало немного тише на улицах. Потому что детей не возят в школы, студенты не ездят на лекции. Стало меньше машин. Например, в понедельник была очень хорошая погода, солнце и +16, и из-за того, что у детей появилось свободное время, очень многие люди пошли в парки. Целыми семьями отдыхали, занимались спортом. В центре города стало гораздо проще найти парковочные места. Стало спокойнее. Видимо люди предпочитают пока в центр не ходить.

- То есть местные жители настолько бесстрашны, что пошли в условиях карантина тусоваться семьями в парки? Или не осознают риски?



- Мне кажется, люди просто трезво оценивают ситуацию. Возможно для местных жителей свежий воздух – это одно из средств профилактики. Тем более, сейчас хорошая погода. Люди бегают, катаются на велосипедах. И школьники катаются на велосипедах. Всё в порядке.

- Сообщалось про отмену карнавала.

- В воскресенье главный карнавал в центре города, действительно, отменили. Но более мелкие мероприятия проходили в разных районах. По всем улицам валяются конфетти и серпантины. Это скорее информация про Венецию, где тысячи и тысячи людей традиционно приходят на карнавал. Но большая часть мероприятий всё равно состоялась. Даже в Венеции.

- Отсутствие машин может быть признаком ограничений на въезд и выезд из Бергамо?

- Этого нет. Какого-то особого контроля на вокзале тоже нет. Но в аэропорту делают замеры температуры тем, кто приезжает. Не знаю, проверяют ли тех, кто уезжает. Но моих друзей, которые недавно возвращались сюда из Санкт-Петербурга, их проверяли. С тех пор прошла уже неделя. То есть проверки прилетающих начались не сегодня.



- В феврале в Бергамо много туристов? Можно сказать, что их стало меньше?

- Февраль здесь не самый популярный месяц для туристов. Может быть только для тех, кого интересуют скидки в аутлетах. Скидки здесь традиционно до конца февраля. Уменьшения потока туристов я не заметила. Если пройти по центру города, то можно услышать всё те же разные иностранные языки, в том числе много русской речи. А вот летом здесь действительно яблоку негде упасть.

Ещё одна россиянка в Бергамо сообщила «Фонтанке», что помимо школ и вузов «в целях минимизации риска закрыли спортзалы, запретили все общественные мероприятия, по вечерам закрыты бары и дискотеки, но рестораны открыты». «По выходным будут закрыты торговые центры, то есть, открыты только супермаркеты, остальные магазины закрыты. В аптеках закончились маски и гели для рук. В магазинах и на улицах встречаются люди в масках, хотя не так много», - уточнила вторая собеседница из столицы Ломбардии.

Елена Зимина, которая живёт в Милане два года и работает в туристической отрасли, тоже говорит о том, что местные жители были напуганы и бросились закупаться продуктами и антисептиками.



Супермаркет на Piazzale Siena автор фото Елена Зимина Площадь Дуомо. Обычно здесь невозможно пройти автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина автор фото Елена Зимина

- Как отразилась ситуация с коронавирусом на жизни города? Что происходит на улицах, в аптеках, супермаркетах?

- На улицах людей стало значительно меньше, осталось процентов 30. Официально работу никто не отменял, некоторые работодатели разрешили трудиться из дома. В субботу-воскресенье была своего рода [психологическая] атака, СМИ напугали людей, призвали людей сидеть дома. Что и случилось.

В Милане продукты есть, но таких полок я не видела никогда. Выгладит апокалиптично. Разобрали – на удивление – скоропортящиеся продукты: мясо, хлеб, овощи, фрукты, молочку. Вчера я наблюдала, как тележками вывозили воду. Такие же истории я видела из Вероны. В итальянских изданиях я видела фото, где люди стоят с тележками, чтобы зайти в супермаркет, но, насколько я понимаю, речь идёт об 11 закрытых муниципалитетах, где 50 тысяч человек находится под карантином.

Маски и антисептики сейчас трудно найти, хлорку, противовирусные препараты и базовые средства от насморка и кашля раскупают. Но цены никто не повышает

- Вы организуете туры в Италии. Как реагирует туррынок?

Я работаю с туристами, нам пишут клиенты из Англии, потому что они не могут себе позволить приехать из-за того, что по возвращении их посадят на карантин. За двое суток у нас порядка 80 отмен бронирования, включая июнь. Италия в своего рода кармической ситуации: она была первой в Европе страной, отменившей рейсы в Китай. В Милане большая китайская коммуна, чайна-таун, и в конце января в их сторону пошла волна негатива, но это быстро закончилось. Сейчас другие страны нас тоже бойкотируют, побаиваются. Сейчас правительство начало понимать, что теряет огромные деньги на туризме, и сейчас старается развеять панику. Впереди — знаменитые весенние салоны, выставки, которые стоят под вопросом, и могут быть большие убытки.

- А российские туристы тоже боятся?

Только российские пока не отменяют. Сегодня у меня была клиентка на Неделе моды. Она рассказала, что была в Китае с пересадкой, видела людей в маске, но всё это её не пугало.

- Что вы посоветуете петербуржцам, у которых на ближайшее время запланирована поездка в Милан?

Сейчас по сути неделя карантина. Я думаю, бояться нет смысла. В зоне риска, в основном, – пожилые люди. В аэропорту абсолютно все проходят термоконтроль, всех подозрительных увозят и проверяют на наличие вируса. В дальнейшем вы передвигаетесь в свободном режиме.

Конкретно в Милане, возможно, не самое лучшее время для туризма с культурно-историческими целями, потому что по сути всё закрыто: главный собор Дуомо, «Ла Скала», все музеи. Рестораны и магазины пока что работают. Советуют не мыть руки, проветривать помещения, стараться не использовать общественный транспорт и держаться подальше от чихающих людей.



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