Коронавирус в Италии. Бесстрашных петербургских туристов везут в Милан-Бергамо, но делать там нечего
Вспышка коронавируса в Италии застала врасплох туристов. Пока популярный у петербуржцев аэропорт Лаппеенранта, принимающий рейсы из Бергамо, запасается антисептиками, россияне находят в ситуации свои плюсы – народу меньше, мест для парковки больше.
Лоукост
Ирландский лоукостер Ryanair летает из Лаппеенранты в Бергамо дважды в неделю, половину пассажиров составляют россияне. Аэропорт Бергамо находится в 45 километрах от Милана в провинции Ломбардия, которая стала одним из очагов распространения коронавируса. Последний рейс из Италии прилетел в приграничный финский город в субботу, 22 февраля, следующий запланирован на среду, 26 февраля.
25 февраля на сайте Ryanair появилось объявление, что перевозчик не успевает обрабатывать многочисленные вопросы клиентов по поводу поездок в Италию и из неё. Рейсы выполняются в обычном режиме, и отменять полёты компания не намерена, если только того не потребуют органы здравоохранения. В случае отмены пассажиров обещают проинформировать по СМС и электронной почте. Билетов на ближайшие рейсы в Бергамо из Лаппеенранты на сайте Ryaniar не купить, скорее всего они просто раскуплены. На другие даты продажа по-прежнему открыта.
Как рассказала «Фонтанке» директор аэропорта Лаппеенранта Эйя Йоро, после распространения новостей о вспышке заболевания в Италии выросло и число звонков от обеспокоенных пассажиров.
«Мы ведём переговоры с Институтом здравоохранения THL, который следит за ситуацией и обновляет свои инструкции. Мы следуем всем рекомендациям», - заверила Йоро. По её словам, температуру прилетающим из Италии пассажирам не измеряют, как и в других аэропортах Финляндии, но в терминале разместили информацию для пассажиров о том, куда нужно звонить в случае плохого самочувствия и что нужно делать для профилактики заболевания. Усилена гигиена рук – в терминале появились антисептики, персонал работает в перчатках.
Перевозчик Finnair также продолжает нормально летать в Милан из Хельсинки-Вантаа несколько раз в день. В пресс-службе также отмечают, что следят ситуацией и инструкциями властей.
Между Петербургом и Миланом прямые рейсы осуществляет «Аэрофлот». Об отмене рейсов компания не сообщает. Впрочем, и в Китай перевозчик приостановил некоторые полёты до конца марта не из-за санитарных соображений, а из-за низкого спроса.
В самой Италии уже есть возможность сдать билет на поезд внутри страны – Trenitalia пообещала вернуть деньги в случае отмены поездки из-за коронавируса.
Что происходит в Бергамо и Милане
По последним официальным данным, как пишет La Rebubblica, по всей Италии зафиксировано 229 случаев заражения коронавирусом COVID-2019. Смертельных исходов семь, однако все жертвы – пожилые люди с другими серьёзными заболеваниями (среди них – онкология и пневмония). Большинство пациентов находятся в регионах Ломбардия и Венето, их административные центры – Милан и Венеция.
Первым заболевшим коронавирусной инфекцией стал 38-летний мужчина по имени Маттиа из города Кодоньо, он контактировал с вернувшимся из Китая коллегой, у которого, однако, болезнь не выявили. Маттиа положили в инфекционное отделение одной из больниц Милана, а «нулевого» пациента ищут до сих пор. К 25 февраля COVID-2019 распространился по меньшей мере в шести регионах.
В 11 муниципалитетах объявлен карантин, закрыты школы, музеи, библиотеки, галереи, театры, включая «Ла Скала» в Милане и «Ла Фениче» в Венеции. Власти отменили последние дни Венецианского карнавала, а премьер-министр Джузеппе Конте не исключил вероятность приостановки серии А домашнего чемпионата по футболу. В «красных» регионах матчи пройдут без зрителей. Показ коллекции Джорджио Армани в рамках Недели моды пришлось показывать публике виртуально.
Наши в Италии
Петербурженка Алёна Рыбакова, которая третий год живёт и работает в Бергамо, рассказала «Фонтанке», что никакой паники в городе нет, но на улицах стало тихо и больше мест для парковки.
- Горожане ходят по улице в масках?
- Честно вам скажу. Видела одного единственного человека в маске. Это был очень слабый здоровьем человек. Он действительно сильно переживает это всё. Но больше я не видела в масках никого. Картинка города не изменилась по большому счёту. Единственное, что стало немного тише на улицах. Потому что детей не возят в школы, студенты не ездят на лекции. Стало меньше машин. Например, в понедельник была очень хорошая погода, солнце и +16, и из-за того, что у детей появилось свободное время, очень многие люди пошли в парки. Целыми семьями отдыхали, занимались спортом. В центре города стало гораздо проще найти парковочные места. Стало спокойнее. Видимо люди предпочитают пока в центр не ходить.
- То есть местные жители настолько бесстрашны, что пошли в условиях карантина тусоваться семьями в парки? Или не осознают риски?
- Мне кажется, люди просто трезво оценивают ситуацию. Возможно для местных жителей свежий воздух – это одно из средств профилактики. Тем более, сейчас хорошая погода. Люди бегают, катаются на велосипедах. И школьники катаются на велосипедах. Всё в порядке.
- Сообщалось про отмену карнавала.
- В воскресенье главный карнавал в центре города, действительно, отменили. Но более мелкие мероприятия проходили в разных районах. По всем улицам валяются конфетти и серпантины. Это скорее информация про Венецию, где тысячи и тысячи людей традиционно приходят на карнавал. Но большая часть мероприятий всё равно состоялась. Даже в Венеции.
- Отсутствие машин может быть признаком ограничений на въезд и выезд из Бергамо?
- Этого нет. Какого-то особого контроля на вокзале тоже нет. Но в аэропорту делают замеры температуры тем, кто приезжает. Не знаю, проверяют ли тех, кто уезжает. Но моих друзей, которые недавно возвращались сюда из Санкт-Петербурга, их проверяли. С тех пор прошла уже неделя. То есть проверки прилетающих начались не сегодня.
- В феврале в Бергамо много туристов? Можно сказать, что их стало меньше?
- Февраль здесь не самый популярный месяц для туристов. Может быть только для тех, кого интересуют скидки в аутлетах. Скидки здесь традиционно до конца февраля. Уменьшения потока туристов я не заметила. Если пройти по центру города, то можно услышать всё те же разные иностранные языки, в том числе много русской речи. А вот летом здесь действительно яблоку негде упасть.
Ещё одна россиянка в Бергамо сообщила «Фонтанке», что помимо школ и вузов «в целях минимизации риска закрыли спортзалы, запретили все общественные мероприятия, по вечерам закрыты бары и дискотеки, но рестораны открыты». «По выходным будут закрыты торговые центры, то есть, открыты только супермаркеты, остальные магазины закрыты. В аптеках закончились маски и гели для рук. В магазинах и на улицах встречаются люди в масках, хотя не так много», - уточнила вторая собеседница из столицы Ломбардии.
Елена Зимина, которая живёт в Милане два года и работает в туристической отрасли, тоже говорит о том, что местные жители были напуганы и бросились закупаться продуктами и антисептиками.
- Как отразилась ситуация с коронавирусом на жизни города? Что происходит на улицах, в аптеках, супермаркетах?
- На улицах людей стало значительно меньше, осталось процентов 30. Официально работу никто не отменял, некоторые работодатели разрешили трудиться из дома. В субботу-воскресенье была своего рода [психологическая] атака, СМИ напугали людей, призвали людей сидеть дома. Что и случилось.
В Милане продукты есть, но таких полок я не видела никогда. Выгладит апокалиптично. Разобрали – на удивление – скоропортящиеся продукты: мясо, хлеб, овощи, фрукты, молочку. Вчера я наблюдала, как тележками вывозили воду. Такие же истории я видела из Вероны. В итальянских изданиях я видела фото, где люди стоят с тележками, чтобы зайти в супермаркет, но, насколько я понимаю, речь идёт об 11 закрытых муниципалитетах, где 50 тысяч человек находится под карантином.
Маски и антисептики сейчас трудно найти, хлорку, противовирусные препараты и базовые средства от насморка и кашля раскупают. Но цены никто не повышает
- Вы организуете туры в Италии. Как реагирует туррынок?
Я работаю с туристами, нам пишут клиенты из Англии, потому что они не могут себе позволить приехать из-за того, что по возвращении их посадят на карантин. За двое суток у нас порядка 80 отмен бронирования, включая июнь. Италия в своего рода кармической ситуации: она была первой в Европе страной, отменившей рейсы в Китай. В Милане большая китайская коммуна, чайна-таун, и в конце января в их сторону пошла волна негатива, но это быстро закончилось. Сейчас другие страны нас тоже бойкотируют, побаиваются. Сейчас правительство начало понимать, что теряет огромные деньги на туризме, и сейчас старается развеять панику. Впереди — знаменитые весенние салоны, выставки, которые стоят под вопросом, и могут быть большие убытки.
- А российские туристы тоже боятся?
Только российские пока не отменяют. Сегодня у меня была клиентка на Неделе моды. Она рассказала, что была в Китае с пересадкой, видела людей в маске, но всё это её не пугало.
- Что вы посоветуете петербуржцам, у которых на ближайшее время запланирована поездка в Милан?
Сейчас по сути неделя карантина. Я думаю, бояться нет смысла. В зоне риска, в основном, – пожилые люди. В аэропорту абсолютно все проходят термоконтроль, всех подозрительных увозят и проверяют на наличие вируса. В дальнейшем вы передвигаетесь в свободном режиме.
Конкретно в Милане, возможно, не самое лучшее время для туризма с культурно-историческими целями, потому что по сути всё закрыто: главный собор Дуомо, «Ла Скала», все музеи. Рестораны и магазины пока что работают. Советуют не мыть руки, проветривать помещения, стараться не использовать общественный транспорт и держаться подальше от чихающих людей.
Яна Пруссакова, Николай Нелюбин
"Фонтанка.ру"
Ко вторнику число людей, заразившихся коронавирусом COVID-19, превысило 80 тысяч человек, из которых 77 тысяч 658 случаев зарегистрированы на территории Китая. На данный момент от пневмонии, которая выявлена у всех заразившихся коронавирусом, погибли 2 700 человек, из них в Китае — 2 663 человека. Выздоровевших во всем мире насчитывается 27 тысяч 471 человек, говорится в сообщении Национальной комиссии по здравоохранению.