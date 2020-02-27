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27.02.2020 10:29
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Коронавирус окружает Петербург. После Финляндии первого больного нашли в Эстонии

Эстонский министр социальных дел подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения 2019-nCoV.

«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства и который приехал в страну в среду вечером», — цитирует 27 февраля заявление Танеля Кийка газета Postimees.

По его словам, коронавирус в прибалтийскую республику завез иранец, который вернулся из родной страны. В исламской республике сейчас 139 заразившихся.

Проживающий в Эстонии иностранец помещен в столичную Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

Ранее первого заразившегося подтвердила Финляндия. Им оказалась гражданка страны, которая неудачно съездила в отпуск в Италию. Кроме того, Дания сегодня, 27 февраля, признала, что 2019-nCoV проник и на ее территорию.

Напомним, что, по последним данным, число заразившихся в мире за сутки впервые превысило цифры в Китае. В Поднебесной выявлено 433 новых случая, а в других странах — более 600.

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