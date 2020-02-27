Коронавирус окружает Петербург. После Финляндии первого больного нашли в Эстонии

Эстонский министр социальных дел подтвердил, что в стране зафиксирован первый случай заражения 2019-nCoV.



«Речь идет о постоянном жителе Эстонии, у которого нет эстонского гражданства и который приехал в страну в среду вечером», — цитирует 27 февраля заявление Танеля Кийка газета Postimees.



По его словам, коронавирус в прибалтийскую республику завез иранец, который вернулся из родной страны. В исламской республике сейчас 139 заразившихся.



Проживающий в Эстонии иностранец помещен в столичную Ляэне-Таллиннскую центральную больницу.

