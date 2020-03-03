Ryanair отменил рейсы из итальянского Бергамо в Лаппеенранту

Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, пассажиры, планировавшие поездку на родину Адриано Челентано и Джузеппе Верди, получили накануне вечером от Ryanair письмо с информацией об отмене рейсов и способах возврата денег за билет.

Ирландский лоукостер Ryanair приостановил 25% своих коротких итальянских рейсов с 17 марта по 18 апреля из-за коронавируса. Отменены и перелёты между Бергамо и приграничным финским городом Лаппеенранта, половину пассажиров которого составляют россияне, в том числе петербуржцы.

«С искренним сожалением сообщаем вам, что из-за распространения COVID-19 в Италии Ryanair был вынужден отменить ваш рейс FR3793 из Лаппеенранты в Милан (Бергамо) 21 марта и FR3792 из Милана (Бергамо) в Лаппеенранту 28 марта 2020 года. Пожалуйста, сообщите другим пассажирам, которые могут путешествовать с вами», — такое обращение получил один из читателей «Фонтанки».

Клиентам авиакомпания предлагает выбрать между полным возмещением стоимости билета либо возможностью изменения маршрута или даты поездки при сопоставимых условиях перевозки и наличии мест. Возврат денег обещают в течение недели.

Рейсы в/из Бергамо 4, 7 и 11 марта, судя по информации на сайте, будут выполняться в соответствии с расписанием.

Ryanair из аэропорта Лаппеенранты летает также в Берлин и Будапешт. В начале февраля перевозчик отменил рейсы в Грецию из-за нехватки самолётов.

Как ранее рассказали россияне, живущие в Милане и Бергамо, паники в городах нет, однако туристу там будет скучно — музеи и многие другие публичные места закрыты.