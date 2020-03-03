Ryanair отменил рейсы из итальянского Бергамо в Лаппеенранту

Ирландский лоукостер Ryanair приостановил 25% своих коротких итальянских рейсов с 17 марта по 18 апреля из-за коронавируса. Отменены и перелёты между Бергамо и приграничным финским городом Лаппеенранта, половину пассажиров которого составляют россияне, в том числе петербуржцы.
Как стало известно «Фонтанке» 3 марта, пассажиры, планировавшие поездку на родину Адриано Челентано и Джузеппе Верди, получили накануне вечером от Ryanair письмо с информацией об отмене рейсов и способах возврата денег за билет.
«С искренним сожалением сообщаем вам, что из-за распространения COVID-19 в Италии Ryanair был вынужден отменить ваш рейс FR3793 из Лаппеенранты в Милан (Бергамо) 21 марта и FR3792 из Милана (Бергамо) в Лаппеенранту 28 марта 2020 года. Пожалуйста, сообщите другим пассажирам, которые могут путешествовать с вами», — такое обращение получил один из читателей «Фонтанки».
Клиентам авиакомпания предлагает выбрать между полным возмещением стоимости билета либо возможностью изменения маршрута или даты поездки при сопоставимых условиях перевозки и наличии мест. Возврат денег обещают в течение недели.
Рейсы в/из Бергамо 4, 7 и 11 марта, судя по информации на сайте, будут выполняться в соответствии с расписанием.
Ryanair из аэропорта Лаппеенранты летает также в Берлин и Будапешт. В начале февраля перевозчик отменил рейсы в Грецию из-за нехватки самолётов.
Как ранее рассказали россияне, живущие в Милане и Бергамо, паники в городах нет, однако туристу там будет скучно — музеи и многие другие публичные места закрыты.
Между тем в Финляндии зарегистрировано уже семь случаев заражения коронавирусом. Все они лёгкие, сообщает Национальный институт здравоохранения и социального обеспечения (THL). В Италии, по данным Университета Джона Хопкинса, зафиксировано более 2000 случаев заражения, 52 человека умерли, 149 выздоровели.
Всего, как сообщили во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), коронавирус распространился на 64 страны, зараженных уже более 90 тысяч человек. В Петербурге по состоянию на 2 марта в инфекционной больнице находятся 26 пациентов, которых проверяют на коронавирус после возвращения из Италии, Китая и Ирана. В Москву инфекцию из отпуска в Италии привёз россиянин. После контактов с ним госпитализировали 24 человека, ещё 83 поместили в карантин, заявил мэр столицы Сергей Собянин. Также известно, что коронавирус нашли у семи граждан Китая, которые летели в Шанхай из Милана транзитом через Москву.