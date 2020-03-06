Ватикан сообщил о первом случае коронавируса в резиденции Папы Римского

Первый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Ватикане. Информацию уже подтвердили в резиденции Папы Римского.



Как пишет 6 марта Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Святого Престола Маттео Бруни, диагноз у заболевшего был подтвержден ещё вчера. После этого кабинеты, в которых он проходил обследование, а также его палата были дезинфицированы. Самого пациента поместили в изолированное отделение неотложной помощи.

Неделю назад в СМИ появилась информация о коронавирусе у самого Папы Римского. Впрочем, это быстро опровергли, а в Ватикане прессе сообщили, что у понтифика обычное ОРВИ.