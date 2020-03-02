Львицу — защитницу Жироны запретили целовать в мягкое место. Власти каталонского города отменили традицию из-за коронавируса
Китайский коронавирус редактирует европейские традиции. Власти города Жирона в Каталонии на севере Испании приняли решение убрать лестницу для туристов около памятника «Жиронская львица» на площади Святого Фелиу. Дело в том, что каждый желающий мог поцеловать скульптуру на столбе, чтобы исполнилось сокровенное желание или поездка в Жирону не была последней. Традиция перестала быть безопасной, решили местные власти. Об этом в своём Facebook сообщил местный житель Павел Кирилёнок.
«В Жироне из-за коронавируса по приказу мэрии убрали лестницу от скульптуры львицы — символа города. По традиции, каждый посетитель Жироны должен проявить своё уважение к городу, поцеловав львицу в попу. Традиция очень популярна среди туристов. Первый раз на моей памяти такое...» — написал очевидец.
По легенде, памятник жиронской львице был установлен благодарными жителями за то, что зверь предупреждал город о приближении неприятелей. «Ты можешь вернуться в Жирону, только если поцеловал зад львицы», «не хорош гражданин Жироны, который не целует зад львицы», — гласят предания.
Оригинал скульптуры XXI-го века находится в музее искусств Жироны. У подножья лестницы церкви Святого Феликса установлена копия. Бесхвостая львица теперь вглядывается вдаль без привычных ежедневных поцелуев.
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