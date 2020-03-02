«В Жироне из-за коронавируса по приказу мэрии убрали лестницу от скульптуры львицы — символа города. По традиции, каждый посетитель Жироны должен проявить своё уважение к городу, поцеловав львицу в попу. Традиция очень популярна среди туристов. Первый раз на моей памяти такое...» — написал очевидец.

Китайский коронавирус редактирует европейские традиции. Власти города Жирона в Каталонии на севере Испании приняли решение убрать лестницу для туристов около памятника «Жиронская львица» на площади Святого Фелиу. Дело в том, что каждый желающий мог поцеловать скульптуру на столбе, чтобы исполнилось сокровенное желание или поездка в Жирону не была последней. Традиция перестала быть безопасной, решили местные власти. Об этом в своём Facebook сообщил местный житель Павел Кирилёнок.

По легенде, памятник жиронской львице был установлен благодарными жителями за то, что зверь предупреждал город о приближении неприятелей. «Ты можешь вернуться в Жирону, только если поцеловал зад львицы», «не хорош гражданин Жироны, который не целует зад львицы», — гласят предания.



Оригинал скульптуры XXI-го века находится в музее искусств Жироны. У подножья лестницы церкви Святого Феликса установлена копия. Бесхвостая львица теперь вглядывается вдаль без привычных ежедневных поцелуев.



Коронавирус пришёл в Испанию в конце февраля. 25 февраля власти испанского муниципалитета Адехе ввели карантин в гостинице Тенерифе после того, как у одного из туристов диагностировали 2019-nCoV.



1 февраля сообщалось уже о 58 заразившихся в Испании. 15 человек в Валенсии, по десять случаев зафиксировано в автономных сообществах Мадрид и Андалусия, семь на Канарских островах, шесть в Каталонии, три в Стране Басков, по два в Кастилии-Леоне и на Балеарских островах, по одному случаю в Астурии, Кантабрии и Наварре, сообщило РИА Новости.

