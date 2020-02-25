Коронавирус пришел в рай. Тысяча человек заблокированы в отеле на Канарах после положительного теста

Власти испанского муниципалитета Адехе приняли решение ввести карантин в гостинице Тенерифе после того, как у одного из туристов диагностировали 2019-nCoV.

«Органы здравоохранения Канарских островов подтвердили положительный случай коронавируса. Это итальянский турист, уроженец Ломбардии», — сообщает 25 февраля издание El Pais.

Власти Канарских островов распорядились ввести карантин в гостинице на юге Тенерифе, где проживал итальянец. В отеле находятся около тысячи туристов. Пока нет информации о том, есть ли среди них граждане России. Сам заболевший остается в клинике под постоянным наблюдением врачей.