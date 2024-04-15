Льготникам увеличили ежемесячные компенсации на лекарства в ЕДВ

Ежемесячная сумма, которую получают льготники на лекарства в рамках ежемесячной денежной выплаты, увеличивается до 1 211,3 рубля. 15 апреля Минздрав сообщил, что подписано соответствующее постановление правительства.
Исходя из этой же — увеличенной — суммы будет произведен перерасчет средств, которые направляются в бюджеты регионов для обеспечения бесплатными лекарствами льготников, отказавшихся от ЕДВ.
Напомним, в Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) федеральным льготникам включаются: сумма на лекарства, медизделия и лечебное питание; путевка в санаторий; проезд до места лечения и обратно. Она устанавливается ежегодно, рост зависит от инфляции. Льготникам предоставляется выбор — деньги или социальные услуги.
Правительство РФ утвердило постановление, по которому с 1 февраля 2024 года увеличивается норматив затрат в месяц на одного россиянина, получающего льготные лекарства, медицинские изделия и лечебное питание, на 83,5 рубля — с 1 127,8 до 1 211,3 рубля. Уровень инфляции при расчете — 7,4 %.
В случае если льготники выбирают набор социальных услуг, входящих в ЕДВ, они получают рецепты на бесплатные лекарства без ограничений по их стоимости. А увеличение норматива позволит произвести пересчет объема финансовых средств, направляемых в бюджеты субъектов РФ для закупки препаратов и медицинских изделий.