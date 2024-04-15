Льготникам увеличили ежемесячные компенсации на лекарства в ЕДВ

Ежемесячная сумма, которую получают льготники на лекарства в рамках ежемесячной денежной выплаты, увеличивается до 1 211,3 рубля. 15 апреля Минздрав сообщил, что подписано соответствующее постановление правительства.

Исходя из этой же — увеличенной — суммы будет произведен перерасчет средств, которые направляются в бюджеты регионов для обеспечения бесплатными лекарствами льготников, отказавшихся от ЕДВ.



Напомним, в Ежемесячную денежную выплату (ЕДВ) федеральным льготникам включаются: сумма на лекарства, медизделия и лечебное питание; путевка в санаторий; проезд до места лечения и обратно. Она устанавливается ежегодно, рост зависит от инфляции. Льготникам предоставляется выбор — деньги или социальные услуги.