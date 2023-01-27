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    Мир сегодня слышит салюта русского раскат. Петербург ярко отметил годовщину освобождения от блокады

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    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»
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    Вечером пятницы над Петропавловской крепостью было светло как днем. Там вспыхивали огненные бутоны — так город вспоминал освобождение от блокады, которое произошло 79 лет назад.

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    Как выглядел торжественный салют, 27 января показывает «Фонтанка». Как и обещали в Западном военном округе, он стартовал в 21:00 и продолжался, пока не прогремело тридцать залпов, которые дали батареи Михайловской военной артиллерийской академии из 12 орудий Д-44. В небе над Невой вспыхнули более тысячи фейерверков.

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    Торжественные мероприятия шли в Петербурге с самого утра. Подробнее о том, как город отмечает День снятия блокады, читайте в нашем материале.

    В честь годовщины утром и вечером зажигались Ростральные колонны, на Пискаревском кладбище и в других памятных местах возлагали цветы, а в Соляном переулке открыли памятник, посвященный подвигу блокадных медиков.

    Фото: Дарья Драй/«Фонтанка.ру»

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