Мир сегодня слышит салюта русского раскат. Петербург ярко отметил годовщину освобождения от блокады

Вечером пятницы над Петропавловской крепостью было светло как днем. Там вспыхивали огненные бутоны — так город вспоминал освобождение от блокады, которое произошло 79 лет назад.

Как выглядел торжественный салют, 27 января показывает «Фонтанка». Как и обещали в Западном военном округе, он стартовал в 21:00 и продолжался, пока не прогремело тридцать залпов, которые дали батареи Михайловской военной артиллерийской академии из 12 орудий Д-44. В небе над Невой вспыхнули более тысячи фейерверков.

Торжественные мероприятия шли в Петербурге с самого утра. Подробнее о том, как город отмечает День снятия блокады, читайте в нашем материале.

В честь годовщины утром и вечером зажигались Ростральные колонны, на Пискаревском кладбище и в других памятных местах возлагали цветы, а в Соляном переулке открыли памятник, посвященный подвигу блокадных медиков.

