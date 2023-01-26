Минута молчания, свеча памяти, кино, салют: как город встретит 79-ю годовщину полного освобождения Ленинграда от блокады

Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





79-я годовщина полного освобождения Ленинграда от блокады — дата в этом году хоть и не круглая, но когда речь о столь значимом историческом событии, число прошедших лет не столь важно. Город вновь вспомнит защищавших его и павших, восхитится теми, кто выжил, и тому прекрасному, что в нем сохранилось. В программе мероприятий — официальные церемонии, общегородские акции, концерты, уличные инсталляции, документальные кадры под открытым небом и многое другое. «Фонтанка» выбрала главное.



Череда мероприятий начнется в в 09:30 на Невском, когда у дома 14 начнется торжественно-траурный митинг и церемония возложения цветов к мемориальной доске «Героизму и мужеству ленинградцев».



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





Сразу после этого в 10:00 зажгутся факелы Ростральных колонн — они будут пронзать утреннюю серость зимних красок Петербурга до 12:00, затем — с 19:00 до 22:00.



Фото: Павел Каравашкин/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться





В 11:00 торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов пройдут на кладбищах — Пискаревском мемориальном, Серафимовском, Смоленском мемориальном и многих других; на площади Победы; у Триумфальной Арки Победы в Красном Селе и не только.



В 11:30 возложат цветы и к памятной доске на Среднем проспекте Васильевского острова, 79, — там начнется акция Горэлектротранса «Блокадный трамвай». В 11:40 в свой памятный рейс по территории парка отправится вагон времен блокады, после чего по экспозиции «Искра жизни» в Музее городского электротранспорта посетителям проведут экскурсию.



Возложив цветы к Монументу героическим защитникам Ленинграда на площади Победы, собравшиеся там в полдень замрут — минуту молчания посвятив погибшим в битве за Ленинград. А в 12:15 там же начнется акция «Блокадный хлеб»: попробовать, каким его пекли по рецепту 1941 года, смогут все желающие (впрочем, к счастью, это не даст им испытать того чувства голода, в котором месяцами жили их предшественники в осажденном городе). Там же пройдет выступление Хора ветеранов войны и труда при ДК Железнодорожников, детского хора Гимназии имени Амвросия Оптинского и участников Клуба авторской песни «Восток» (до 15:00).



В 13:00–13:30 в Соляном переулке торжественно откроют скульптурную композицию, посвященную подвигу блокадных медиков — ее создал скульптор Владимир Бродарский.

Тематическую экскурсию по мемориальной экспозиции проведут сотрудники Музея Анны Ахматовой — но регистрация на нее уже завершена, желающих очень много.

А в 15:00 в БКЗ «Октябрьский» начнется концерт при участии Василия Герелло, Александра Розенбаума, Льва Лещенко, Фаруха Рузиматова и других знаменитостей, на который пригласили жителей блокадного Ленинграда, представителей общественных организаций и объединений ветеранов войны и труда. Им же покажут выставку в фойе, подготовленную Музеем обороны и блокады Ленинграда.



В 18:00 перед Аничковым дворцом начнется общегородская акция «Свеча памяти». Участники творческих коллективов, педагоги и родители станут участниками литературно-музыкальной композиции, а затем возложат памятную гирлянду к блокадной полынье на набережной Фонтанки.



Учреждения культуры также отметят памятную дату мероприятиями. В Театре «Мюзик-холл» в 15:00 и в 18:00 будут начинаться концерты «Мы — ленинградцы» (6+). Оркестр Фабио Мастранджело «Северная Симфония» исполнит произведения Моцарта, Шостаковича, Свиридова. Концерт завершится Гимном Великому городу Глиэра.



Также в 15:00 в парадном дворе Капеллы начнется молодежная патриотическая акция памяти «900 дней и ночей» (0+) — там будет интерактивная экспозиция, выставка поисковых отрядов, полевая кухня с самоваром и песнями под аккордеон. А на фасаде здания с 18:00 покажут фильм «Блокада» Сергея Лозницы. Работа инсталляций продолжится до 21:00.

Литературно-музыкальная композиция на основе песен военных лет и творчества поэтов-фронтовиков прозвучит в самой Академической капелле в 16:00. Исполняют хор и симфонический оркестр Капеллы, Стихи Ольги Берггольц читает Анна Фомичева, дирижер — Владислав Чернушенко. 0+.

В 18:00 онлайн-трансляцию своего архивного спектакля «Мой бедный Марат» в постановке режиссера Андрея Прикотенко начнет театр «Приют комедианта» в своей официальной группе «ВКонтакте». Рассказанная история разворачивалась в руинах блокадного Ленинграда. «Ни война, ни изоляция, ни разруха не смогли помешать возникнуть самым чистым и возвышенным чувствам людей», — говорится в описании постановки. 16+



Музыкально-поэтический вечер пройдет в Музее Суворова. В исполнении певцов Камерного хора «Fortis» прозвучат песни о Ленинграде и духовная музыка. Начало в 19:00. 0+

Концертом коллектива «Ленинградский Диксиленд» дату отметит Филармония джазовой музыки. Ветераны российского традиционного джаза в 19:00 оживят мелодии военных лет. 12+

В это же время в «Буквоеде» на Невском начнется встреча-воспоминание «От героев былых времен…». О звездах ленинградского театра и кино расскажет Марина Годлевская — руководитель литературно-драматургической части Театра музыкальной комедии и жительница блокадного Ленинграда. 12+

В Мариинском театре на новой сцене в 19:00 начнется вечер одноактных балетов «Ленинградская симфония. Барышня и хулиган. Concerto DSCH» (12+). А в концертном зале в 19:00 — опера Кирилла Молчанова «А зори здесь тихие» в концертном исполнении. 6+



Петербургская филармония отметит памятную дату исполнением той самой программы, которая звучала 27 января 1944 года в Большом зале. Яркую, популярную программу, объединившую знаменитые миниатюры и фрагменты из опер Глинки, Чайковского, Бизе, которую оркестр играл в тот вечер под управлением Карла Элиасберга, Академический симфонический оркестр теперь исполнит там же с Александром Соловьевым и солистом Александром Кузнецовым (баритон). Начало в 20:00. 6+

В 21:00 горожан ждет салют от Петропавловской крепости.

Но памятные события на этом не завершатся. Еще один концерт, постскриптумом, пройдет 29 января во Дворце Белосельских-Белозерских — на вечере «Золотая классика» в исполнении Государственного академического симфонического оркестра под управлением Александра Титова прозвучат сочинения Мусоргского, Лядова и Бородина. Музыка двадцатого столетия будет представлена творчеством Дмитрия Шостаковича — ко Дню полного освобождения Ленинграда от блокады прозвучит Пятая симфония. Начало концерта в 16:00. 6+



А в Ботаническом саду 28 и 29 января с 11:00 до 16:30 будет проводиться семейный патриотический квест для детей (6+) с родителями — маршрутные листы можно взять у администратора. На маршруте оранжерейного комплекса будут размещены фотографии 1941–1945 годов, а экскурсоводы расскажут о подвиге сотрудников сада.