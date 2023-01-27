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    В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику

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    В Соляном переулке установили памятник блокадному медику. Его открытие приурочили к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

    Фотографии с церемонии 27 января опубликовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Бронзовый памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца. За ними – полуразрушенное окно, «иносказательный военный натюрморт из стёкол и обожженных штор».

    Автор памятника — Владимир Бродарский, выпускник Академии художеств, ученик скульптора Григория Ястребенецкого. Он же создал памятник блокадному учителю, рядом с которым и расположили новую скульптуру. Год назад установить монумент предложила горожанка Елена Тихомирова, пережившая блокаду.

    Памятник блокадному учителю открыли в прошлом году – «Фонтанка» показывала, как это было.

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