В Соляном переулке открыли памятник блокадному медику

В Соляном переулке установили памятник блокадному медику. Его открытие приурочили к 79-й годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.
Фотографии с церемонии 27 января опубликовал вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский. Бронзовый памятник изображает двух медиков и лежащего раненого бойца. За ними – полуразрушенное окно, «иносказательный военный натюрморт из стёкол и обожженных штор».
Автор памятника — Владимир Бродарский, выпускник Академии художеств, ученик скульптора Григория Ястребенецкого. Он же создал памятник блокадному учителю, рядом с которым и расположили новую скульптуру. Год назад установить монумент предложила горожанка Елена Тихомирова, пережившая блокаду.
Памятник блокадному учителю открыли в прошлом году – «Фонтанка» показывала, как это было.