В Соляном переулке появился памятник «Блокадному учителю»

Памятник установлен по инициативе Надежды Строгоновой, которая всю блокаду проработала учителем в 161-й школе, тогда располагавшейся на 6-й Советской улице. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сейчас Надежде Васильевне 101 год, полжизни она отдала работе в школе и по-прежнему продолжает встречаться с молодыми ребятами и рассказывать о тех страшных днях. Быть на связи ей помогает внук — вместе они ведут каналы в Tik-Tok, YouTube и Instagram.
Церемонию открытия памятника «Блокадному учителю» посетили чиновники Смольного, депутаты Заксобрания, представитель полпреда президента в СЗФО и обычные горожане. Возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда был дан небольшой концерт.
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