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В Соляном переулке появился памятник «Блокадному учителю»

В Соляном переулке по случаю 78-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады открыли скульптурную композицию «Блокадному учителю». Торжественная церемония состоялась 27 января.

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Памятник установлен по инициативе Надежды Строгоновой, которая всю блокаду проработала учителем в 161-й школе, тогда располагавшейся на 6-й Советской улице. Как сообщил в своем Telegram-канале вице-губернатор Петербурга Борис Пиотровский, сейчас Надежде Васильевне 101 год, полжизни она отдала работе в школе и по-прежнему продолжает встречаться с молодыми ребятами и рассказывать о тех страшных днях. Быть на связи ей помогает внук — вместе они ведут каналы в Tik-Tok, YouTube и Instagram.

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Церемонию открытия памятника «Блокадному учителю» посетили чиновники Смольного, депутаты Заксобрания, представитель полпреда президента в СЗФО и обычные горожане. Возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда был дан небольшой концерт.

О том, какие раны оставила блокада на теле нашего города, читайте в материале «Фонтанки».

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, можно узнать здесь.

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Комментарии (1)

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Красивый и очень нужный памятник для нашего города! 👏🏻👏🏻👏🏻
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