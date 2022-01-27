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Блокадные шрамы. Петербург хранит свидетельства страшных дней

Проходя по Университетской или Дворцовой набережной, сегодня не каждый обратит внимание на гранитные ограждения, местами изувеченные небольшими кратерами. Эти язвы на теле нашего города — памятные свидетельства страшных блокадных дней.

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Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»
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«Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941–1944 г.г.» — текст табличек, размещенных у Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Аничкова моста.

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На самом же деле следов в городе гораздо больше. Встретить их можно и на Университетской набережной, и на углу здания Академии наук, и на фундаменте здания хлебозавода на проспекте Чернышевского. Осколки артиллерийских снарядов оставляли глубокие рытвины даже в граните. Сотни, а порой и тысячи металлических кусочков убивали, ранили и без того истощенных ленинградцев.

27 января Санкт-Петербург отмечает 78-ю годовщину полного освобождения от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны. О том, какие мероприятия пройдут в городе в этот день, читайте в материале «Фонтанки».

Фото: Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

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Комментарии (4)

rybalka
Помяни, Господи, во Царствии Твоем всех мучеников, жертв, страдальцев Блокады Ленинграда
Vasya11
На втором фото, умели же делать и крепить водосточные трубы.
Заржавела, покосилась, но до сих пор висит.
Незабываемый и впечатляющий шрам.
Otkating
„Трудно забыть боль, но еще труднее вспомнить радость. Счастье не оставляет памятных шрамов. У нас нет шрамов для счастья...“
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