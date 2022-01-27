Блокадные шрамы. Петербург хранит свидетельства страшных дней

«Это следы одного из 148 478 снарядов, выпущенных фашистами по Ленинграду в 1941–1944 г.г.» — текст табличек, размещенных у Исаакиевского собора, Спаса на Крови и Аничкова моста.

На самом же деле следов в городе гораздо больше. Встретить их можно и на Университетской набережной, и на углу здания Академии наук, и на фундаменте здания хлебозавода на проспекте Чернышевского. Осколки артиллерийских снарядов оставляли глубокие рытвины даже в граните. Сотни, а порой и тысячи металлических кусочков убивали, ранили и без того истощенных ленинградцев.