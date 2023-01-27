Память о героических днях. На Пискаревском кладбище вспомнили освобождение Ленинграда от блокады

На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. К монументу «Мать-Родина» возложили цветы и венки, сообщает 27 января фотокорреспондент «Фонтанки».

В церемонии участвовали блокадники, ветераны и их потомки и просто неравнодушные петербуржцы. Кроме того, почтить память жертв блокады пришли в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Олег Эргашев. Также мероприятие посетили депутаты Госдумы от Петербурга, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Погода выдалась пасмурной, но тихой: на красные цветы падал еле заметный снег. У входа на Пискаревский мемориал развернута историко-публицистическая выставка-напоминание «Я верю в свой народ», в этот раз она посвящена детям блокадного Ленинграда. Также посетители кладбища могут принять участие в поэтических чтениях Открытого микрофона «Наши павшие — как часовые».

Как рассказали в Смольном, сейчас в Петербурге проживает 1 388 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и 50 566 , которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».



«Фонтанка» показывала, как горожане возлагают цветы к дому 14 на Невском проспекте — на стороне, которая была особенно опасна при обстреле.



В девять вечера у Петропавловской крепости прогремит торжественный салют. Подробнее о расписании праздничных мероприятий читайте в нашем материале.

