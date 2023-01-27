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    Память о героических днях. На Пискаревском кладбище вспомнили освобождение Ленинграда от блокады

    1997
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    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»
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    На Пискаревском кладбище прошла торжественно-траурная церемония, посвященная Дню полного освобождения Ленинграда от блокады. К монументу «Мать-Родина» возложили цветы и венки, сообщает 27 января фотокорреспондент «Фонтанки».

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    В церемонии участвовали блокадники, ветераны и их потомки и просто неравнодушные петербуржцы. Кроме того, почтить память жертв блокады пришли в том числе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, губернатор Петербурга Александр Беглов, глава Заксобрания Александр Бельский, вице-губернатор Олег Эргашев. Также мероприятие посетили депутаты Госдумы от Петербурга, главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Николай Евменов и глава Следственного комитета Александр Бастрыкин.

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    Погода выдалась пасмурной, но тихой: на красные цветы падал еле заметный снег. У входа на Пискаревский мемориал развернута историко-публицистическая выставка-напоминание «Я верю в свой народ», в этот раз она посвящена детям блокадного Ленинграда. Также посетители кладбища могут принять участие в поэтических чтениях Открытого микрофона «Наши павшие — как часовые».

    Как рассказали в Смольном, сейчас в Петербурге проживает 1 388 человек, награждённых медалью «За оборону Ленинграда», и 50 566, которые награждены знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

    «Фонтанка» показывала, как горожане возлагают цветы к дому 14 на Невском проспекте — на стороне, которая была особенно опасна при обстреле.

    В девять вечера у Петропавловской крепости прогремит торжественный салют. Подробнее о расписании праздничных мероприятий читайте в нашем материале.

    Фото: Андрей Бок/«Фонтанка.ру»

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